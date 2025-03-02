李威因許瑋倫學佛？ 傳藉「密宗」靈修見舊愛

男星李威2002年以《吐司男之吻》入圍金鐘最佳男主角。（本報資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人李威過去演出《吐司男之吻》走紅，和已過世的女星許瑋倫曾有過一段情。2007年許瑋倫因助理疲倦駕駛造成車禍不幸過世，外傳李威當時為了想和許瑋倫對話，才會潛心學佛。李威每年也會在許瑋倫的生日當天發文，祝福在天國的許瑋倫也能快樂。現李威涉嫌捲入大安精舍命案，並被列為被告，讓人難以相信當初許下行善的他，竟然與殺人案件牽扯上關係。

李威（左）、許瑋倫因拍攝《青春六人行》，戲裡、戲外都熱戀。（本報合成照，翻攝自臉書）

2001年李威和許瑋倫因拍攝《青春六人行》，不僅在戲裡熱戀，戲外也成為相知相戀的伴侶。許瑋倫因車禍過世後，李威迷上佛法。李威曾在微博分享自己學佛心得，認為修習佛法之後，世界沉澱和改變許多。「每一個人，每一件事，都是從最小的念頭開始形成的，願我的善念，能時時陪伴在每一個人身邊，如同我接受到的所有善意，也願你們的善意，充滿著生活的每一刻，一切時一切地，都充滿著平靜和喜悅」、「不管出不出現，在不在身邊，願所有人的心，都是沒有分別，緊緊的在一起」。

請繼續往下閱讀...

北市某私人佛教精舍蔡姓女信徒命案，藝人李威（本名李翊瑋）與妻子簡瑀家（右後）轉被告移送北檢偵訊，檢方訊後諭令李威30萬元交保、簡女15萬元交保，兩人交保後離開北檢。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

李威捲入精舍殺人案已經讓社會震驚了，沒想到後續發展更炸裂，李威還疑似教唆信徒串供。2月24日根據檢警調查，李威不僅案發時在場，還涉嫌要信徒遇上檢警詢問，要回答不知道。李威夫熙訊後分別依30萬、15萬元交保。原本學佛起於善念，沒想到最後卻牽扯進精舍殺人案。

本名李翊瑋的藝人李威，2002年以《吐司男之吻》入圍金鐘最佳男主角，2008年再以《鬥牛，要不要》入圍最佳男配角，曾和林佑威組男子團體，但不久後李威就到中國發展。

《自由時報》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法