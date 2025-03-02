方大同「2字」揭與薛凱琪真實關係 呼應這句歌詞惹鼻酸

方大同（右）與「唯一緋聞女友」薛凱琪。（翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌王方大同在上月病逝，享年41歲，噩耗震驚各界。出道多年始終低調的他，與「唯一緋聞女友」薛凱琪的感情再度浮上檯面。過去，他被問及兩人的關係時，總是以「不說」2字回應，沒想到恰好呼應他為薛凱琪創作的歌曲〈不要愛我〉最後一句歌詞，「我多愛你都不說」，如今看來惹人鼻酸。

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方大同昔日登上節目《康熙來了》，被問及與薛凱琪是否有曖昧？他表示，「我們是很好的朋友」，主持人追問，「有沒有一點喜歡？」他則回應，「不說。」然而，他為薛凱琪創作的〈不要愛我〉一曲，最後一句歌詞就是「我多愛你都不說」，如今看來更惹人鼻酸。

薛凱琪上月在音樂節露面淚崩。（翻攝微博）

據悉，薛凱琪上個月在海口音樂節表演，時間正是方大同過世隔天，當時她唱到一半落淚，還鼓勵歌迷不要放棄自己，「我想要跟大家說，就是只要我們還在，其實啊人生的路，永遠是一半，沒有盡頭。」她唱到轉頭拭淚，情緒滿溢令人不捨。

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