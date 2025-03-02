《蜀錦人家》男主角劈腿5678次 女友激瘦6公斤

男星鄭業成最新作品為與譚松韻合作的《蜀錦人家》。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾演出中國劇《錦繡安寧》的女星陳思澈出面控訴《蜀錦人家》男主角鄭業成劈腿5678次，陳思澈指自己是鄭業成的女友，面對男友頻頻劈腿，她形容自己「活在地獄裡」，狗仔更爆料鄭業成和朋友一起到遊樂場遊玩，最後還跟一名女性親密回家。

女星陳思澈看到狗仔爆料鄭業成與女性曖昧新聞，崩潰指出他是渣男。（翻攝自微博）

陳思澈看到狗仔爆料之後，發文控訴自己被男友被判5678次（應非實際次數，而是用於形容次數之多），陳思澈痛苦地寫下：「我還活在地獄裡，努力讓自己從這2年5678次背叛走出來，在我從88斤（44公斤）瘦到76斤（38公斤）時，哥又戀愛了，遊樂園吃飯、摟腰又挽手，怪不得突然就不聯繫了」。一切線索都明顯指向鄭業成，吃瓜網友不嫌事大，還在陳思澈發文底下問：「今天熱搜上那個去遊樂園遊玩的演員嗎？」她回答「對啊」，證實講的就是鄭業成。

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陳思澈指自己男友出軌5678次，讓她痛苦到體重驟降6公斤。（翻攝自百度百科）

陳思澈更進一步貼出自己罹患重度焦慮症的醫師診斷書與體重數字照片，證明自己被男友劈腿折磨得不成人形，她憤恨說「辜負真心的人都該吞1000根針，你憑什麼？憑什麼辜負一個又一個、傷人一次又一次？做為一個人怎麼可以自私成這樣子，還可以裝陽光大男孩在外面繼續騙人，你不配得到任何幸福」。

針對狗仔爆料以及陳思澈指控，鄭業成迅速發出聲明駁斥「鄭業成先生對情感關係秉持真誠坦蕩的原則，並無劈腿、背叛行為，對惡意傳播遙言進行流量炒作的盈（營）銷帳號，保持追究法律責任的權利」。

鄭業成發出聲明否認狗仔爆料，並強硬表示將採取法律途徑闢謠。（翻攝自微博）

鄭業成2012年參加電影《百萬愛情寶貝》中棒棒糖一腳踏入演藝圈，後又參加《羋月傳》、《花千骨》、《微微一笑很傾城》等熱門夯劇。2016年鄭業成被經紀公司控訴私下解洽《姐姐好餓》小S助理主持工作，違反經紀合約。《蜀錦人家》由鄭業成與譚松韻合作，為勵志的霸氣女主角類型戲劇。

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