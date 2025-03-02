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藍營執政沒收民主 許仲江聲援怒嗆罷起來

罷免桃園市立委涂權吉的公民團體，今午2點在楊梅區公園辦志工招募會，但活動前，楊梅區公所接獲民眾檢舉，指罷團將進行罷免宣傳，區公所上個月25日發文要申請團體按原計畫進行活動，否則停止使用公園、沒收保證金。（「全力一擊 罷免涂權吉」團隊提供）罷免桃園市立委涂權吉的公民團體，今午2點在楊梅區公園辦志工招募會，但活動前，楊梅區公所接獲民眾檢舉，指罷團將進行罷免宣傳，區公所上個月25日發文要申請團體按原計畫進行活動，否則停止使用公園、沒收保證金。（「全力一擊 罷免涂權吉」團隊提供）

〔記者林南谷／台北報導〕罷免桃園市第2選區立委涂權吉的公民團體，今（2）日下午在楊梅區柚子公園旁天幕廣場辦志工招募會，活動前楊梅區公所已在上個月24日接獲民眾檢舉，指罷團將進行「罷免藍委相關宣傳」。公所上個月25日發公文要申請團體按原計畫進行活動，否則停止使用公園、沒收保證金，對此「全力一擊 罷免涂權吉」團隊發言人Rick表示，集會、結社本來就屬公民權範疇，若不能談論罷免，就是限縮公民言論自由，活動將如期舉辦。

民視新聞台談話節目《台灣最前線》主持人許仲江上午在臉書聲援罷免涂權吉的公民團體，怒嗆「桃園真的很扯」，「罷免涂權吉的民團今天下午在楊梅柚子公園辦志工招募，遭人檢舉，區公所竟然說不能進行罷免相關活動，否則禁止使用公園，還要派警察。」

許仲江高分貝砲轟：「我就問桃園市府憑什麼限制公民權利？藍營執政的結果竟然是沒收民主？ 真的今天不大罷免，明天連選舉都沒有了。」

民視新聞台談話節目《台灣最前線》主持人許仲江。（翻攝自許仲江臉書）民視新聞台談話節目《台灣最前線》主持人許仲江。（翻攝自許仲江臉書）

「全力一擊 罷免涂權吉」團隊發言人Rick表示，「公民護台、涂進二階」志工招募會活動，當初以「因為國會亂象，要維護公民權」為理由，向楊梅區公所農經課申請場地，再和警方申請集會，皆已審核通過，不過團隊拿公文的當天，區公所也同時要團隊不能超出使用計畫，進行相關罷免活動。

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桃園市議員黃瓊慧昨在個人臉書力挺罷涂團隊，她指出「3/2在柚子公園辦活動，2/24就遭跨時空檢舉，市民進行民主宣講沒有不對，請市長張善政明天不要動用警察強制驅離」、「你越阻撓，我們只會越勇敢」。

對此，楊梅區長施永恭回應，申請團體以招募志工活動名義申請活動，區公所站在行政中立立場，原則上不會阻止活動進行，活動方按申請內容進行活動，警方也會在現場維護秩序。

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