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方媽媽真偉大！ 方大同傳授父母3招讓小孩不學壞

方大同受到媽媽影響，對於兒童教育有使命感。（記者陳逸寬攝）方大同受到媽媽影響，對於兒童教育有使命感。（記者陳逸寬攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕已故的香港音樂才子方大同除了熱愛音樂，對音樂滿懷理想，他受到從事英文幼教工作的媽媽梁茹嵐影響，對於兒童教育也很有使命感，他曾經提出3個簡單的方法讓孩子從中學習道理，希望為人父母者都能照著做，讓孩子不學壞

方大同的求學過程跟一般人不同，他在夏威夷出生，後來爸媽帶著他移居上海沒有英語學校，他上了3年的小學就改唸函授學校在家自學，因為求學路上沒有同學相伴，不會被同學影響，也讓他跟媽媽的感情更好，媽媽從事英文幼兒教材工作很重視兒童的品德教育，他也受影響特別重視兒童教育。

方大同生前童書作品《艾美夢遊》的圖畫。（翻攝微博）方大同生前童書作品《艾美夢遊》的圖畫。（翻攝微博）

他曾經在接受採訪提到教育問題時，忍不住激動的說父母本來就應該要教小孩，孩子也應該要聽父母的話，很多孩子學壞，都是因為爸媽沒有教好，沒有跟孩子講道理、說清楚，讓孩子搞不清楚道理，不知道什麼才是對的，他歸納出很多父母教育孩子常會犯的3個錯：

第一個是孩子不聽話就打，也不跟孩子講清楚為什麼打他，孩子不知道做錯了什麼事才會挨打。

第二個是不准孩子做這個、做那個，卻不跟孩子說清楚為什麼不讓他這麼做的道理，因為孩子不懂，以後還是會犯錯。

第三個是只要孩子哭哭哭，父母就順著他，結果就是寵壞孩子，讓孩子覺得只要哭就有用。

方大同與童書《艾美夢遊》的主角。（翻攝臉書）方大同與童書《艾美夢遊》的主角。（翻攝臉書）

為了推廣兒童教育，他在2017年推出了《艾美夢遊》兒童圖文小說，還特別為《艾美夢遊》兒童繪本做了《Emi The Dream Catcher》YouTube頻道，搭配10個動畫影片創作歌曲，透過中英文歌詞讓孩子學習語言，也透過主人公艾美的奇遇，領略世界各式各樣的文明，探索和開闊眼界，看到誠實、勇敢、積極、正義等美德的力量從中學習。

方大同用雅致得體的態度走完了生命之路，他的音樂和兒童繪本依舊可以陪伴大家，影響更多人，播散愛與美德。

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