麋先生聖皓為阿信寫合唱曲一次過關 喜揭團中第一個baby小名

麋先生完成高雄演唱會，開心慶功。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕麋先生昨（1日）晚在高雄巨蛋完成「馬戲團運動CircUs」世界巡迴演唱會，包括阿信、告五人、宇宙人都當嘉賓，陣容堅強。慶功受訪時，主唱聖皓談到首次與五月天主唱阿信合作演唱新歌《偶像》的心情，直呼：「開心多於壓力！」

聖皓曾幫許多大咖寫歌，創作受到欣賞，這次首度為了和阿信的合唱創作，聖皓表示：「我把歌傳給他，他沒有改過我任何東西，包括製作、混音，謝謝他的支持和肯定。」

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麋先生開唱，阿信（右五）和告五人、宇宙人同台助陣。（相信音樂提供）

《偶像》將在3月4日推出，聖皓說期待看到歌迷的回饋，並談到：「自己喜歡才給他（阿信），希望他滿意，也想知道別人怎麼看待。」

聖皓也提到：「五月天有重要位置，出一首我們合作的歌，意義重大。」除了在演唱會上合唱，這趟來高雄，阿信也助陣麋先生一起拍MV。

麋先生以諾（中）開心牽手老婆，宣布要當爸爸了。（相信音樂提供）

麋先生貝斯手以諾昨在萬人面前走向坐在台下的老婆身旁，開心透露老婆懷孕好消息，這也會是麋先生團員的第一個寶寶，慶功受訪被問到有沒有先幫小孩取好小名？沒想到聖皓搶先回答：「有，叫西西！」並笑說：「女生就叫西西，男生就叫東東。」原來是其他團員搞笑幫以諾小孩取的小名。

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