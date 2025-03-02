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娛樂 最新消息

美烏會談不歡而散 486先生憂心台灣處境

美國總統川普（中）、副總統范斯（右）2月28日在白宮橢圓形辦公室與烏克蘭總統澤倫斯基（左）會談時，爆發長達10分鐘的激烈爭執。川普、范斯批評澤倫斯基對美國的支持不知感恩，在場數10名記者親眼目睹此史無前例的一幕。（路透）美國總統川普（中）、副總統范斯（右）2月28日在白宮橢圓形辦公室與烏克蘭總統澤倫斯基（左）會談時，爆發長達10分鐘的激烈爭執。川普、范斯批評澤倫斯基對美國的支持不知感恩，在場數10名記者親眼目睹此史無前例的一幕。（路透）

〔記者林南谷／台北報導〕為終止烏俄戰爭，美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基原定2月28日在白宮簽署礦產合作協議，然而2位總統在正式簽署協議前的白宮會談中發生激烈爭執，最終不歡而散。

團購電商名人「486先生」陳延昶1日和今天一早相繼在臉書發表2篇個人論述，盼讓台灣了解身處險境，他說：「澤倫斯基跟川普的對話，讓全世界各個陣營都有各自的解讀，但，大家別忘了，政治跟外交講求的是實力，所以川普說的真的沒錯，澤倫斯基他手上根本沒有牌。」

相關新聞：白宮會談破局後 北約秘書長：烏克蘭應修復對美關係

486先生表示，這聽起來雖然很諷刺但卻是真的，「開戰至今天歐洲國家支援了1000億美金給烏克蘭，但美國至少就給了2到3千億。」

今天上午，486先生再度發文提及烏克蘭：

一、烏克蘭是美國完全承認國家，國際地位合法；台灣沒有。
二、烏克蘭即使失去美國，背後還有歐盟支撐；台灣沒有。
三、烏克蘭全國軍民上下齊心奮勇抗戰；台灣是個大問號。

相關新聞：川普、澤倫斯基白宮火爆爭執 彭博：普廷的一場勝利

486先生認為，若連烏克蘭都扛不住國際叢林法則現實，為何台灣人還在樂觀以為美國會無條件援台？做夢嗎？

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