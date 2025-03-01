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娛樂 最新消息

超大彩蛋！阿信現身高雄巨蛋質問麋先生主唱「衝三小」

阿信（左）驚喜現身高雄巨蛋，和麋先生主唱聖皓合唱新歌。（相信陰鬱提供）阿信（左）驚喜現身高雄巨蛋，和麋先生主唱聖皓合唱新歌。（相信陰鬱提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕正如麋先生之前預告的，演唱會彩蛋一顆比一顆大！今（1日）晚麋先生在高雄巨蛋舉辦「馬戲團運動CircUs〉世界巡迴演唱會，五月天主唱阿信驚喜現身，一起《軋車》，聖皓對阿信說：「信哥，高雄朋友的熱情靠你來測試一下。」兩人精彩飆嗓，全場嗨翻。

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除了在高雄巨蛋唱張惠妹的《三天三夜》，麋先生也唱五月天的《軋車》，唱著唱著阿信突然現身一起合唱，上萬粉絲開心尖叫。

阿信跟聖皓說：「你們的粉絲很瘋耶，你們粉絲有名字嗎？」當場幫歌迷取名「小鹿亂撞」。聖皓談到，從小想玩樂團，家人會說：「你們是想變成五月天嗎？」聖皓說：「我們沒有要變五月天，我們是要變成麋先生和五月天一起合唱。」

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不料阿信回聖皓：「我聽你的話一半覺得感動，一半覺得衝三小？從小是什麼意思。」聖皓再次補充：「五月天是我們的媒人，以前我和喆安合奏的第一首歌就是五月天的《聽不到》，上台表演的第一首是《倔強》。」

麋先生開心邀請到阿信（左三）擔任演唱會嘉賓。（相信陰鬱提供）麋先生開心邀請到阿信（左三）擔任演唱會嘉賓。（相信陰鬱提供）

阿信則談到，之前麋先生在台北小巨蛋開唱，當天五月天在大巨蛋表演，結束後趕去小巨蛋，但麋先生演出已結束，阿信說：「所以你們演唱會不要太短。」又開玩笑說：「你們五位都是男生，太短傳出去也不好聽。」

今晚聖皓也與阿信合唱雙方合作的新歌《偶像》，合唱前聖皓跟歌迷說：「今天有一件有意義的事要和高雄朋友分享。」阿信笑問：「你也當爸爸了嗎？還是你自己懷孕了？」主要是今晚麋先生以諾宣布當爸爸，聖皓笑說：「也算喔，也算懷孕的一種。」因為是新歌誕生了。

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