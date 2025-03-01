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娛樂 最新消息

恭喜！麋先生迎來第一個寶寶 告五人、宇宙人同台聊懷孕話題

麋先生以諾開心宣布要當爸爸了。（相信音樂提供）麋先生以諾開心宣布要當爸爸了。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕麋先生今（1日）晚在高雄巨蛋舉辦「馬戲團運動CircUs〉世界巡迴演唱會，貝斯手以諾分享好消息，走向坐在台下的老婆，並驚喜宣布：「謝謝妳為這個家帶來新成員，懷孕辛苦了！」

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主唱聖皓同感開心說：「以諾選在家鄉分享這開心消息，麋先生第一個小寶貝要出生了！」

宇宙人（左起）、麋先生，告五人三團齊聚高雄巨蛋。（相信音樂提供）宇宙人（左起）、麋先生，告五人三團齊聚高雄巨蛋。（相信音樂提供）

今晚演唱會對歌迷來說真的是彩蛋很多，告五人和宇宙人都現身當嘉賓，宇宙人小玉說：「在後台聽到消息，先恭喜以諾，你春酒怎麼不講，我們沒帶禮物來。」聖皓則代為表示：「你們兩團來就是我們最大禮物。」

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麋先生、宇宙人與告五人合唱《麋途》，原本團員分散，聖皓召集大家先聚集在一起，宇宙人小玉說：「聽說有人懷孕了，慢慢來。」聖皓笑說：「懷孕的是台下、又不是台上，台上只有一個人會懷孕耶。」讓台上唯一女生，告五人犬青緊張直呼：「我沒有！不要亂講。」

小玉想幫忙打圓場，開玩笑說下一個會生的是他，之後又解釋是生出專輯，逗笑歌迷。

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