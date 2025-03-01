麋先生高雄巨蛋開「301大包廂」 團員點名六合夜市必吃菜單

麋先生首次登上高雄巨蛋開唱，團員都很興奮。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／高雄報導〕曾獲金曲獎最佳樂團肯定的麋先生，今（1日）晚回到家鄉高雄，並首度在高雄巨蛋舉辦萬人演唱會，不同於台北小巨蛋的禁跳，主唱聖皓對歌迷說：「這場地可以好好活動一下。」還問大家：「剛剛跳得夠本嗎？」

麋先生今晚在高雄巨蛋舉辦「馬戲團運動CircUs」演唱會，一連獻唱《壞蛋》、《都是浪漫害的》、《到底我算什麼》等多首歌迷愛歌，聖皓談到：「在這從小長大的城市，不知道經過幾次的場館，久等了，麋先生回來了，回到高雄回到家，希望大家可以輕鬆自在地唱，盡情地哭，盡情地笑，盡情地跳。」

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喆安期待有機會去六合夜市吃美食。（相信音樂提供）

吉他手喆安談到：「很期待結束後去六合夜市吃宵夜，我已經想好菜單，雞湯一定要喝，還要吃三碗肉燥飯，甜點要吃三碗綠豆湯，搭配木瓜牛奶，非常完美，高雄真的很讚，有美好回憶。」

吉他手小B則問歌迷：「高雄301特大包廂，你們爽嗎？告訴你們好消息，高雄巨蛋可以跳，開心一點嘛！」

貝斯手以諾說：「花了13年時間回到我們的家鄉，回到高雄巨蛋，鼓手逸凡也說：「我們終於唱進來啦！以前經過這地方就思考何時可以來辦演唱會？就是今天，非常的爽！」

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