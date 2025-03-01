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中島美嘉《曾想一了百了》唱到哽咽！台粉應援給鼓勵：妳今天也閃閃發光

中島美嘉唱《曾經我也想過一了百了》時，忍不住激動哽咽。（記者王文麟攝）中島美嘉唱《曾經我也想過一了百了》時，忍不住激動哽咽。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕日本歌姬中島美嘉今天（1日）在林口體育館開唱，5000張門票完售，她在唱的夯曲《曾經我也想過一了百了》時，忍不住激動哽咽，更以嘴型說出「謝謝」，全場歌迷更為她拍手叫好。

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中島美嘉在演唱會上，演唱《雪花》、《花束》等20逾首歌曲。（記者王文麟攝）中島美嘉在演唱會上，演唱《雪花》、《花束》等20逾首歌曲。（記者王文麟攝）

中島美嘉遭「耳咽管開放症」纏身15年，一度暫停活動，在2013年以歌曲《曾經我也想過一了百了》訴說心境，卻意外降低日本當年的輕生率，鼓舞了許多陷入低潮的民眾。這首歌的創作者amazarashi主唱秋田弘稱，「為了描繪強烈的希望的同時，也必須要刻劃深層的絕望」，是一首寫給中島美嘉的生命之歌。

中島美嘉今天在林口體育館開唱。（記者王文麟攝）中島美嘉今天在林口體育館開唱。（記者王文麟攝）

中島美嘉演唱《雪花》、《花束》等20逾首歌曲，渾厚觸及靈魂的嗓音令人動容，且每首歌唱完都90度鞠躬致謝，讓人看到中島美嘉滿滿的誠意，超過兩小時的聽覺、視覺饗宴使歌迷滿載而歸，中島美嘉心存感激，感謝在職業生涯中能唱這麼多首歌曲給大家聽，最後更感謝台灣歌迷的到來。

中島美嘉感謝在職業生涯中能唱這麼多首歌給大家聽，更感謝台灣歌迷的到來。（記者王文麟攝）中島美嘉感謝在職業生涯中能唱這麼多首歌給大家聽，更感謝台灣歌迷的到來。（記者王文麟攝）

在安可環節，中島美嘉光腳上台，台下粉絲驚喜準備應援寫著「美嘉今天也閃閃發亮，You are my sugar star」，讓中島美嘉十分感動，「多虧了你們，今天完成了很棒的演出。」她演唱完《FIND THE WAY》之後，結束第一天的演出。

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