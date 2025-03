中島美嘉《曾想一了百了》唱到哽咽！台粉應援給鼓勵：妳今天也閃閃發光

中島美嘉唱《曾經我也想過一了百了》時,忍不住激動哽咽。(記者王文麟攝)

〔記者廖俐惠/桃園報導〕日本歌姬中島美嘉今天(1日)在林口體育館開唱,5000張門票完售,她在唱的夯曲《曾經我也想過一了百了》時,忍不住激動哽咽,更以嘴型說出「謝謝」,全場歌迷更為她拍手叫好。

中島美嘉在演唱會上,演唱《雪花》、《花束》等20逾首歌曲。(記者王文麟攝)

中島美嘉遭「耳咽管開放症」纏身15年,一度暫停活動,在2013年以歌曲《曾經我也想過一了百了》訴說心境,卻意外降低日本當年的輕生率,鼓舞了許多陷入低潮的民眾。這首歌的創作者amazarashi主唱秋田弘稱,「為了描繪強烈的希望的同時,也必須要刻劃深層的絕望」,是一首寫給中島美嘉的生命之歌。

中島美嘉今天在林口體育館開唱。(記者王文麟攝)

中島美嘉演唱《雪花》、《花束》等20逾首歌曲,渾厚觸及靈魂的嗓音令人動容,且每首歌唱完都90度鞠躬致謝,讓人看到中島美嘉滿滿的誠意,超過兩小時的聽覺、視覺饗宴使歌迷滿載而歸,中島美嘉心存感激,感謝在職業生涯中能唱這麼多首歌曲給大家聽,最後更感謝台灣歌迷的到來。

中島美嘉感謝在職業生涯中能唱這麼多首歌給大家聽,更感謝台灣歌迷的到來。(記者王文麟攝)

在安可環節,中島美嘉光腳上台,台下粉絲驚喜準備應援寫著「美嘉今天也閃閃發亮,You are my sugar star」,讓中島美嘉十分感動,「多虧了你們,今天完成了很棒的演出。」她演唱完《FIND THE WAY》之後,結束第一天的演出。

☆珍惜生命,自殺不能解決問題,生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助,可撥衛福部專線:安心專線:1925、生命線專線:1995或張老師服務專線:1980。☆

