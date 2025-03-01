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NANA本尊來了！中島美嘉深V辣曬刺青 搖滾區站起來嗨翻5000人

中島美嘉以垂簾式帽子登場，神秘十足。（記者王文麟攝）中島美嘉以垂簾式帽子登場，神秘十足。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕日本歌姬中島美嘉今明兩天在林口體育館開唱，兩天共吸引1萬名粉絲朝聖，今天（1日）首場盛大展開，中島美嘉頭戴垂簾帽子神秘出場，以最渾厚觸及靈魂的嗓音震撼為演唱會揭開序幕。

中島美嘉的紅色睫毛十分吸睛。（記者王文麟攝）中島美嘉的紅色睫毛十分吸睛。（記者王文麟攝）

現年42歲的中島美嘉開場帶來歌曲《想知道的、不想知道的》，接著演唱《最美好的自己》時脫下帽子，超浮誇紅色睫毛眼妝驚艷眾人，服裝大開V字露出胸前刺青，帥度爆表演唱日劇《大人女孩》主題曲《花束》。到了第四首歌《Justice》，中島美嘉換上搖滾龐克風的粉色格紋披肩套裝，還把所有頭髮撩到眼前。

中島美嘉胸前刺青若隱若現。（記者王文麟攝）中島美嘉胸前刺青若隱若現。（記者王文麟攝）

演唱會的第一波高潮莫過於夯曲《GLAMOROUS SKY》，這首歌來自中島美嘉主演的2005年電影《NANA》，是她在片中飾演的大崎娜娜所屬樂團Black Stones的出道主打歌。全場光聽到前奏就嗨到不行，不少搖滾區的歌迷都站起身，中島美嘉也被歌迷所感染，把麥克風指向粉絲們，還露出她獨有的「邪媚一笑」，最後更丟掉帽子，現場尖叫聲連連。

中島美嘉第二套龐克搖滾服裝，連眼睛都遮住。（記者王文麟攝）中島美嘉第二套龐克搖滾服裝，連眼睛都遮住。（記者王文麟攝）

中島美嘉以中文「大家好」向在場5000名粉絲問好，透露來過台北很多次，連私下都來台旅遊過，並有感而發的說：「在我的職業生涯裡面能夠唱這麼多首歌，真的是非常感激的事，要選什麼歌曲在歌單讓我覺得很煩惱，我剛剛唱的歌曲大家覺得夠不夠？還有很多喔！有太多歌想要唱給大家聽！」

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