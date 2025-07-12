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娛樂 最新消息

周杰倫「首支抖音」掀回憶殺！ 概念股「巨星傳奇」4天飆漲180％

周杰倫9日傳出進駐「抖音」一事，讓周董概念股的股價狂飆數日。（翻攝自IG）周杰倫9日傳出進駐「抖音」一事，讓周董概念股的股價狂飆數日。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕亞洲天王周杰倫9日傳出進駐抖音，並以官方二次元IP形象「周同學」開通帳戶，此舉，除了在娛樂圈引起討論，更為港股投下震撼彈，牽動「周杰倫概念股」巨星傳奇（06683.HK）股價狂飆。從8日傳出消息到昨（11）日，短短4個交易日，股價從5.05港元飆漲至14.18港元，漲幅高達180%，尤其在11日發布首支AI短片後，更曾一度飆破17.64港元，成為本週港股最熱門標的之一。

周杰倫9日傳出進駐「抖音」一事，讓周董概念股的股價狂飆數日。（翻攝自抖音）周杰倫9日傳出進駐「抖音」一事，讓周董概念股的股價狂飆數日。（翻攝自抖音）

短短一天，該則影音便在抖音創下1274萬獲讚數，發布者透過AI生成技術展現周杰倫從幼時至今的多個人生重要階段，影片以「三年二班周杰伦，馬上到訓導處來」作為開場，搭配歌曲《三年二班》，勾起不少粉絲的青春記憶，影片中可見周董童年時期坐在鋼琴前練琴，直至出道首張專輯便奪下金曲獎的高光時刻，每一幕都讓粉絲為之動容。

影片結尾更以周杰倫本人現身做為ENDING，一句「哎喲，不錯喲！蠻多回憶的，未來常在這里見面哦。」維持一貫的周式幽默。

截至今日晚間8點，「周同學」抖音帳號粉絲數已突破1867萬。

「周同學」帳號首支影音，運用了AI技術。（截圖自抖音）「周同學」帳號首支影音，運用了AI技術。（截圖自抖音）

雖然周杰倫的官方歌迷會已於9日發聲，表示「周同學」帳號並非周杰倫本人所開設，然而抖音官方並未對外否認此事，僅證實「周同學」帳號確實為歌手身分，且拋出「9位數簽約屬謠言」的說法，並未直接否認周杰倫入駐抖音的可能性。

「周同學」進駐抖音消息傳得如火如荼，但周董本人及目前已開通的個人社群（如臉書、IG等）皆尚未對外官宣此事。（截圖自抖音）「周同學」進駐抖音消息傳得如火如荼，但周董本人及目前已開通的個人社群（如臉書、IG等）皆尚未對外官宣此事。（截圖自抖音）

根據上海媒體向巨星傳奇公司求證，巨星傳奇表示：公司股價出現顯著波動，公司高度關注市場動態，並對廣大投資者的信任與支持表示衷心感謝。公司目前一切經營活動正常有序，IP創造及運營與新消費等核心業務均按既定戰略規劃推進，未發生重大變化。

並聲明：股價波動屬市場行為，公司嚴格遵守上市規則，切實履行資訊揭露義務，不存在應揭露而未揭露的重大資訊。公司未來將持續聚焦主營業務，優化資源配置，透過穩健的績效成長回饋市場。再次感謝各界對巨星傳奇的關注。

據了解，巨星傳奇為周杰倫母親葉惠美，與杰威爾音樂董事長楊峻榮共同創辦，主要股東是葉惠美，佔股56.6%，持股數約4.72億，公司主力業務圍繞「周杰倫IP及其週邊」發展，旗下明星資源涵蓋周杰倫、劉畊宏、孫耀威、方文山、昆凌、南拳媽媽等人。自2019年推出「周同學」IP以來，已和超過200家的授權業者合作，聯名商品銷售額至少10億人民幣（約40.8億台幣） 。

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