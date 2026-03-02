網友抓包是真的！阿滴、魚乾現身「皮克敏」 揪團散步

網紅阿滴發起手遊一起散步活動。（讀者提供）

〔記者胡御柔／綜合報導〕近期熱門手機遊戲《Pikmin Bloom》在台灣掀起一波散步風潮，不少玩家紛紛投入其中，就連知名創作者阿滴與魚乾也被網友發現加入遊戲行列，甚至親自舉辦線上散步活動，吸引粉絲熱烈討論。

遊戲中提供「Party Walk」活動功能，玩家可以發起散步任務並邀請好友一同參與。近日有網友在社群平台Threads上發現名為「阿滴英文一起散步！遠征紐約與秘魯」以及「魚乾一起散步！開工不嘻嘻」的活動，由於主辦角色造型神似本人，讓不少玩家好奇是否為兩位創作者親自舉辦。

網紅魚乾發起手遊一起散步活動。（讀者提供）

相關貼文曝光後，也釣出魚乾本人親自回應，證實兩場活動「都是真的」，並附上邀請連結邀請粉絲加入，一起在線上散步互動，引發不少粉絲響應。

另一方面，阿滴也曾在Threads分享自己對遊戲的熱衷，透露「明天是皮克敏社群日，我要出門走一萬步」，之後也有網友發現疑似阿滴的遊戲帳號並發文詢問，最終同樣獲得本人回覆證實，顯示他對遊戲的高度投入。

網紅阿滴。（翻攝IG）

網紅魚乾。（翻攝IG）

《Pikmin Bloom》是任天堂旗下「皮克敏」系列延伸推出的手機作品，結合定位系統與步行機制，玩家需透過日常移動與散步來推進遊戲進度。隨著遊戲人氣攀升，不少玩家表示，自從開始遊玩後變得更願意出門走路，甚至養成每天固定回顧足跡的習慣，也讓這款主打健康生活的遊戲再度掀起討論熱潮。

