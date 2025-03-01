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（連線專訪）完全藝術自由仍需抗爭！《粗獷派》導演自嘲更憤世嫉俗「像年輪一樣」

《粗獷派建築師》編劇莫娜法斯特沃（左起）、編導布萊迪柯貝特和兩人女兒在金球獎開心合影。（路透）《粗獷派建築師》編劇莫娜法斯特沃（左起）、編導布萊迪柯貝特和兩人女兒在金球獎開心合影。（路透）

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕獎季大熱門《粗獷派建築師》入圍奧斯卡10項大獎，編導布萊迪柯貝特先前拿下金球獎時曾喊話，希望美國能夠建立一種標準，讓導演擁有最終剪輯權。他的編劇太太莫娜法斯特沃直說這非常重要，「因為真正偉大的藝術，很少是由委員會決定的。」柯貝特也笑說，影音商品上可能會看到「導演版」，但沒看過所謂「製片方剪輯版」。

編導布萊迪柯貝特先前也憑《粗獷派建築師》榮獲金球獎。（美聯社）編導布萊迪柯貝特先前也憑《粗獷派建築師》榮獲金球獎。（美聯社）

這對夫妻檔從2015年柯貝特首度執導長片《邪惡的養成》開始合作，莫娜直說兩人當然在這十年間成長了許多，想想不忘笑說「希望如此啦！」她說尤其成為父母之後，世界觀也發生了一些變化，「我們的女兒現在已經10歲，和我們最初合作的《邪惡的養成》差不多同歲了！」

提到合作多年的默契，莫娜說兩人寫作幾乎是同步運作的，「我習慣早晨寫作，而布萊迪喜歡在夜晚創作，因此當我們在白天一起工作時，我通常會打開電腦，看看他前一天的進度，然後繼續下去。」直說沒認識有其他編劇像他們這樣合作，「我們的創作過程很大程度上不是『研究』，而是對某些事物的『執著』。」

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《粗獷派建築師》中對於藝術自由的追求，莫娜認為是有可能的，但仍是一場必須奮力爭取的鬥爭，「同時也是一種需要去贏得的權利，不過隨著年齡增長，我也變得不那麼憤世嫉俗」。柯貝特聽了笑說自己剛好相反：「我比以前更憤世嫉俗了。不過，如果說這10年來我有什麼改變，我認為我變得更加『做自己』，就像樹的年輪一樣，一層一層地累積。」

電影《粗獷派建築師》探討了關於藝術自由的追尋與堅持。（UIP提供）電影《粗獷派建築師》探討了關於藝術自由的追尋與堅持。（UIP提供）

柯貝特也解釋，自己對生活的核心樂趣並不感到憤世嫉俗，「我們擁有一個美好的家庭，也累積了一定的作品，很幸運能夠繼續做我們熱愛的事業。」對於拿獎與否，他說不太在乎所謂的獎座，「因為它們唯一的價值，就是能讓我們有機會拍下一部電影，對我們來說，最重要的還是能夠持續創作，而不是去追逐這些外在的肯定。」《粗獷派建築師》正於全台上映中，第97屆奧斯卡將於台灣時間下週一（3日）上午揭曉。

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