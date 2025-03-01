（連線專訪）入圍奧斯卡榮幸卻感遺憾？《粗獷派》導演嘆「時間不夠謝所有人」

〔記者許世穎／台北－倫敦連線專訪〕電影《粗獷派建築師》入圍奧斯卡10項大獎，編導布萊迪柯貝特和他擔任共同編劇的太太莫娜法斯特沃也一同角逐包括最佳影片、導演、原創劇本等獎項。柯貝特對於入圍感到相當榮幸，但也苦笑表示對各大頒獎典禮的形式感到有些遺憾，全因根本沒有足夠的時間來感謝數百名工作人員，「而我們要感謝的人實在太多了！」

編導布萊迪柯貝特（中）執導電影《粗獷派建築師》入圍奧斯卡10項大獎。（UIP提供）

柯貝特和太太莫娜直說花了7年製作《粗獷派建築師》，「其實過程經歷很多波折，我們努力推進它，卻又數次面臨計畫崩潰，不得不去接其他工作來支付房租。」形容這些年不只是一個冥想或靜坐來思考的過程，而是一場「不斷努力並適應現實的戰鬥。」

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該片觸及移民經歷與藝術創作，柯貝特認為兩人並不是抱著說教的心態去創作電影，也不希望它帶有某種隱藏訊息，「這部電影會被以不同的方式解讀，而這正是我們希望看到的，我更感興趣的是一種探索性的敘事方式，我自己也是在黑暗中摸索，和觀眾一起前行。」

編導布萊迪柯貝特和他擔任共同編劇的太太莫娜法斯特沃花了7年製作《粗獷派建築師》，很開心電影可以獲得肯定。（UIP提供）

莫娜則表示，兩人花了數年時間研究這個題材，從建築到歷史，努力理解一切，「但在這之後，你需要放下所有學術性的知識，憑直覺去寫，跟隨內心創作。」她認為身為創作者，夫妻倆離這個故事太近了，無法真正告訴觀眾它到底是什麼，「因此我們更希望聽到觀眾的意見與詮釋，這才是這個過程最令人興奮的部分，當電影終於完成，聽聽大家的想法，還有和故事產生的共鳴。

由於過程中經歷了不少必經的痛苦，正如同片中安德烈波帝飾演的建築師和蓋皮爾斯飾演的有錢贊助人，柯貝特說戲外像這種贊助人與藝術家的關係在各行各業一直存在，「奇怪的是，這種關係間的角力故事其實並不多見，這是一個本質上複雜但又極具戲劇張力的題材，這也是我們決定去創作這個故事的原因。」

安德烈波帝在《粗獷派建築師》的經歷，其實反映了藝術家在現實中碰到的狀況。（UIP提供）

提到入圍甚至獲得電影獎項，柯貝特說有時候在頒獎典禮上真的沒有足夠的時間可以感謝數百名工作人員，「當你一上台就會有閃爍的燈提醒你該離開了，但我真的為這些默默付出的人感到驕傲，希望這部作品能讓他們獲得更多工作機會，並在這個行業中擁有長久的職業生涯。這才是我最希望看到的結果。」

但柯貝特強調，他當然希望能有更多時間專注於電影本身，而不是花精力去處理所有讓電影得以實現的周邊事務，「但我們也明白，這就是我們選擇的道路，最終，能夠繼續拍電影，對我們來說已經是一種幸福了。」《粗獷派建築師》正於全台上映中，第97屆奧斯卡將於台灣時間下週一（3日）上午揭曉。

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