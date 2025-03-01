王瞳不顧好友死活！猛滑手機害慘宮美樂 急發臉書道歉：不是故意的

〔記者李紹綾／台北報導〕王瞳、宮美樂、姚黛瑋拍攝民視八點檔《愛的榮耀》成為好友，三人近日一同出席陳志強、曾智希婚宴，王瞳在飯店停車場為了逞一時之快，忽略後方宮美樂的感受，她事後在臉書向宮美樂道歉。

宮美樂側身從縫隙硬過。（翻攝自臉書）

曝光的影片中，王瞳低頭滑手機，一派輕鬆穿越汽車與柱子的縫隙，有著棉花糖身材的宮美樂在後方面露疑惑，她深知自己無法正面穿越縫隙，但在無路可走的情況下，只能側身外加小碎步勉強通過，畫面引起王瞳、姚黛瑋大笑，不忘笑問：「需要幫忙嗎？」

請繼續往下閱讀...

宮美樂走在王瞳後方，見到汽車與柱子的縫隙愣住。（翻攝自臉書）

王瞳將影片分享至臉書，直喊：「我真的不是故意的，為了趕快參加智希跟強哥婚禮，我只能切西瓜快速抵達電梯，對不起，對不起。」她笑說：「我的笑聲好像有點魔性，我對不起美樂。」掌鏡的姚黛瑋則說：「我拍的時候笑到手一直抖。」

王瞳低頭滑手機，一派輕鬆穿越汽車與柱子的縫隙。（翻攝自臉書）

苦主宮美樂則自嘲是「克服萬難也要參加婚禮」，直喊要去找好友波波蓁運動，新娘曾智希看到影片後，發現巧合之處：「你們剛好穿過我們的車。」讓王瞳驚訝喊：「有這麼巧的事！」也讓網友笑稱：「新郎新娘表示，想喝我們喜酒，先過我們這關」、「宮美樂真的渾身都是喜感」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法