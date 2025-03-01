不想再看到川普的臉！《阿凡達》導演揮別美國 詹姆斯柯麥隆將成紐西蘭公民

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《鐵達尼號》、《阿凡達》系列加拿大導演詹姆斯柯麥隆（James Cameron）最近宣布即將成為紐西蘭公民，對於美國總統川普的新聞天天佔據報紙頭版感到厭惡，「至少紐西蘭媒體會把他放在第三頁，我只是不想再看到那傢伙的臉。」

美國總統川普成功當選後，遭到藝文界不少明星反彈，詹姆斯柯麥隆便是其中一人。根據《綜藝報》、《Deadline》報導，被問到川普當選的感想？柯麥隆連說了兩次：「真是太恐怖了！」認為美國正在背離正直與體面的價值。

請繼續往下閱讀...

詹姆斯柯麥隆（左）接受紐西蘭媒體訪問，表達對川普的厭惡。（達志影像）

雖然柯麥隆早年移居美國，現在大部分時間都待在紐西蘭，製作《阿凡達》系列作品，雖然他不確定待在紐西蘭是否是安全的，但他認為至少不用每天看到報紙頭版都是川普，「紐西蘭媒體很不錯的是，至少他們會把他放在第三頁，我覺得太感謝了，我寧願看到消防員把困在樹上的貓救下來，我不只是不想再看到那傢伙的臉出現在頭版，不過這是不可避免的，就像看著車禍一次又一次的發生。」

成為紐西蘭公民指日可待，詹姆斯柯麥隆認為這是自己努力爭取來的，也必須有所犧牲，「如果你有意舉家搬遷到某個地方，你必須去投資，你必須成為其中的一分子，你必須去獲得立足之地。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法