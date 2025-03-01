Tiffany時隔5年來台再辦個唱 購票資訊一次看

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團「少女時代」成員蒂芬妮（Tiffany Young）時隔5年兌現承諾，再度來台會粉，宣布於4月12日（星期六）重返台北國際會議中心（TICC）舉辦「TIFFANY YOUNG 2025 FAN-CONCERT TOUR [Here for You] IN TAIPEI」，讓粉絲期待。

Tiffany將在4月來台。（TheArtistudio 得藝室策劃提供）

Tiffany 出道17年以甜美嗓音和出色的舞台魅力吸引了大批粉絲，她近年不斷挑戰自我，積極投入戲劇領域，在《財閥家的小兒子》和《逆貧大叔》等影視作品中都有亮眼的表現。同時，她也主動爭取音樂劇《芝加哥》選角，成功拿下Roxie Hart一角，自2021年起至今巡演累積超過100場，這些突破性嘗試也讓觀眾看見她在不同領域中的多樣魅力。

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Tiffany座位圖。（TheArtistudio 得藝室策劃提供）

5年前，Tiffany在台灣舉辦了她的首次Solo演唱會，當時看到台下粉絲精心準備的驚喜應援，她感性地表示：「I promise. I'll be back.（我保證我會回來）」。如今她終於兌現了當年的承諾，將台北場列為此次FAN CONCERT的其中一站。對於這次訪台的機會，Tiffany表達了高度期待，並向台灣粉絲喊話，邀請大家一起共度這場難忘的盛宴。

Tiffany信守承諾，再度來台。（翻攝自IG）

Tiffany福利圖。（TheArtistudio 得藝室策劃提供）

「TIFFANY YOUNG 2025 FAN-CONCERT TOUR [Here for You] IN TAIPEI」將於4月12日（星期六）在台北國際會議中心舉辦，並為購票粉絲準備了團體合照、SOUND CHECK、HI-Bye及紀念海報、小卡等多重福利。見面會票價分為NT.6,680／5,680／4,680元／2,880元／1,880元，採全場對號入座，並預定3月2日中午12點，於KKTIX售票系統及全台全家便利商店FamiPort正式開賣，詳細活動訊息請洽TheArtistudio 得藝室策劃粉絲專頁。

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