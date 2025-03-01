才被抓姦在床…健身網紅爆輕生 新婚妻驚見急送醫

網紅健身教練William被妻子FaFa抓包出軌。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港網紅健身教練「William」徐偉霖與妻子FaFa短短新婚3個月，就被抓包3度出軌，日前更被妻子在社群上公開多項「偷吃證據」，引起熱議。沒想到昨（28日）竟被發現在家中輕生，所幸送醫搶救後已脫離險境。

據港媒《香港01》報導，William在出事當天傳訊向朋友訴苦，透露因感情問題感到不快樂，甚至萌生輕生念頭，好友隨即通知FaFa並報警求助。當FaFa和救護人員趕往William住處後，發現William倒臥在浴室昏迷不醒，火速將其送醫急救，所幸暫無生命危險，並且轉院治療中。

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回顧整起事件，FaFa於25日在IG限時動態指控William婚內出軌，直指偷吃對象是YouTube團體「小薯茄」成員的妹妹吳泳，同時曬出丈夫與吳泳的曖昧對話，以及一張抓姦照，可見畫面中的女子裸上身背對鏡頭，且脫下的衣物散落一地，FaFa更進一步表示，這已是她第3次抓姦，讓她直呼難以接受。

事後William在社群平台發文道歉，坦言對不起妻子以及對方家人，認為老婆「要打要鬧」他都願意承受，表示對自己的所作所為感到懊悔，並澄清吳泳並不是「小薯茄」的成員，是因為自己的介紹才誤導妻子，誠摯向該團體道歉。

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