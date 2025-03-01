BLACKPINK第二人！JISOO確定單飛來台 台粉等不及了

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國女子天團BLACKPINK成員JISOO 將舉辦個人巡迴粉絲見面會《2025 JISOO ASIA TOUR : ＂LIGHTS, LOVE, ACTION!＂》，繼團員Lisa成為團內第二位單飛後以個人身份前往台灣和大家相見歡的成員。

JISOO這次獨挑大梁來台開唱別具意義，這次《2025 JISOO ASIA TOUR : ＂LIGHTS, LOVE, ACTION!＂ IN TAIPEI》台灣場見面會時長更將長達兩小時，誠意滿滿。JISOO也希望能將最好的演出呈現給大家，為此下足了功夫，將帶給粉絲豐富的內容，消息一出，網友都直呼等不及了。

請繼續往下閱讀...

作為紀念專輯發行並相映了專輯的概念，以電影般的演出和構成進行裝飾。根據各收錄曲的氛圍，JISOO團隊準備了豐富多彩的環節，將給粉絲們帶來彷彿觀賞一部電影般的特別體驗。

JISOO即將來台演出。（寬寬整合行銷提供）

以2月14於韓國舉辦的粉絲見面會Showcase作為開端，地點依序包含馬尼拉、曼谷、東京、澳門、台北、香港及河內等地，而眾人引頸期盼的台灣場將於3月23日在桃園會展中心舉辦，詳細內容與售票資訊也將陸續公布。

在團內身為大姐的JISOO，不僅擁有2024全球最美女星排行第一的絕世美顏，近年來更在影視圈獲得可圈可點的佳績，而曾推出熱門曲《Flower》掀起迴響的她也回歸歌手本業，暌違將近兩年後於2月14日祭出個人最新專輯《AMORTAGE》，該名稱是結合「Amor」（愛）和「Montage」（蒙太奇）的合成詞，意爲將愛情的所有形態和感情編織成一個蒙太奇。每首收錄曲都以電影般的獨特視角詮釋了愛情的不同情感，展現了無法預料的情感和內心的旅程。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法