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娛樂 電影

動盪時代禁忌之戀 《同路人》大尺度演出道出無奈與掙扎

〔記者許世穎／綜合報導〕由《費城》《反恐危機》奧斯卡提名編劇羅恩尼斯瓦納打造的8集歷史劇《同路人》（Fellow Travelers），以細膩筆觸交織同志愛情與政治驚悚，自推出以來廣受好評，帶領觀眾回到美國1950年代風聲鶴唳的麥卡錫時代。

麥特波莫（右）與喬納森拜利在《同路人》有多場大尺度演出。（CATCHPLAY+提供）麥特波莫（右）與喬納森拜利在《同路人》有多場大尺度演出。（CATCHPLAY+提供）

《同路人》改編自同名小說，由美國當紅男星麥特波莫與英國帥氣男星喬納森拜利領銜主演，兩人在同性戀者遭受歧視的年代甚至被視為國安威脅，面臨殘酷打壓，道出了當時同志族群的無奈與掙扎。

麥特波莫（後）與喬納森拜利在《同路人》中，相愛卻得隱瞞性向。（CATCHPLAY+提供）麥特波莫（後）與喬納森拜利在《同路人》中，相愛卻得隱瞞性向。（CATCHPLAY+提供）

該劇無論對歷史的深刻描繪，還是兩位主角刻骨銘心的淒美愛戀，都讓觀眾為之動容。影集不僅獲得IMDb 8.2 高分推薦，更在艾美獎與金球獎入圍包含最佳迷你影集等5項大獎，其中喬納森拜利更一舉奪下廣播影評人協會獎最佳迷你影集/電視電影男配角殊榮。

《同路人》全劇共8集，將於3月5日一次上架，全台只在CATCHPLAY+上看得到。

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