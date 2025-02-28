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娛樂 最新消息

《九龍城寨之圍城》紅到日本票房衝2億！古天樂東京謝票：我愛你們

《九龍城寨之圍城》胡子彤（左起）、導演鄭保瑞、古天樂、林峯、張文傑飛抵新宿的戲院出席兩場謝票活動，「信一」劉俊謙遺憾未能出席。（大會提供）《九龍城寨之圍城》胡子彤（左起）、導演鄭保瑞、古天樂、林峯、張文傑飛抵新宿的戲院出席兩場謝票活動，「信一」劉俊謙遺憾未能出席。（大會提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕香港電影《九龍城寨之圍城》去年在台灣上映，斬獲了4841萬台幣票房，上月在日本上映，也掀起一股「城寨熱」，同人作品如雨後春筍冒出，十分罕見。本月23日，導演鄭保瑞及古天樂率領「城寨三少」林峯、胡子彤和張文傑，飛抵新宿的戲院出席兩場謝票場，跟觀眾互動，電影票因而由原本2500日圓（約台幣549元）被炒至6.5萬日圓（約台幣1.4萬元），有觀眾更直言看了20次。

《九龍城寨之圍城》在日本票房也開出佳績。（大會提供）《九龍城寨之圍城》在日本票房也開出佳績。（大會提供）

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謝票活動上，主持人宣布截至22日，《九龍城寨之圍城》票房收入已突破2億日圓（約台幣4391萬元），隨即請出導演及一眾演員，古天樂出場時以日文打招呼說：「大家好，我是古天樂，我愛你們。」讓全場400多名影迷歡呼拍手。電影在日本爆紅，導演鄭保瑞坦言沒有想過，自小喜歡看日本漫畫的他，相信可能是因為《九龍城寨之圍城》的動作場面中有漫畫元素，以及重現九龍城寨，因而吸引了日本觀眾，還有電影描述的友情，都是大家喜歡的原因。

《九龍城寨之圍城》古天樂皮衣、墨鏡現身，帥度爆表。（大會提供）《九龍城寨之圍城》古天樂皮衣、墨鏡現身，帥度爆表。（大會提供）

被問到電影難忘事，戲中由頭打到尾的林峯非常感謝動作指導谷垣健治，因為每場動作戲令他非常難忘，胡子彤則很喜歡「城寨四少」坐在城寨高樓上看飛機的鏡頭，感覺對未來充滿希望，盼傳達不要放棄堅持下去的訊息；張文傑則喜歡打麻將戲，因為是最後一場戲，眾人又陪養了友誼，開心又不捨，而張文傑又跟古天樂一樣，用日文向觀眾問好，而不少日本影迷更帶同應援扇，或以電影造型亮相，花盡心思。《九龍城寨之圍城》已在Hami Video上架。

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