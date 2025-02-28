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娛樂 最新消息

才過40歲生日！八三夭阿璞心痛愛貓離世：努力撐到今天了

〔記者陽昕翰／台北報導〕八三夭主唱阿璞昨天（27日）過40歲生日，他陪著養了15年的愛貓「寶玓」在醫院度過，還許下「希望寶玓可以撐過去、跟我回家」的願望，無奈稍早仍透露愛貓不幸離世的消息。

阿璞曬出與愛貓「寶玓」的合照。（翻攝IG）阿璞曬出與愛貓「寶玓」的合照。（翻攝IG）

阿璞曬出與「寶玓」的合照，在社群公開愛貓離世的消息，他不捨地說：「謝謝你選擇了我，謝謝你寶玓，我愛你，再見」、「你一定是知道昨天是我的生日，所以努力撐著到今天的吧？」

阿璞感慨表示，當見到愛貓最後一面時，一直在想要說什麼，「我想說『謝謝你寶玓，謝謝你選擇了我。』」憶起與寶玓共同走過的日子，無論快樂或煩躁，只要看到牠，內心便感到滿足。

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對於愛貓不再受病痛束縛，阿璞表示：「不需要再吃好多的藥，身上打好重的水，以後想去哪玩就去哪玩，想吃什麼就吃什麼…但想我的時候一定要回家看看我好嗎？」讓人看了不捨。

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