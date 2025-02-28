兒子不忍讓爸媽先去天堂 香蕉哥哥真情告白：想陪你長大

香蕉哥哥與草莓姐姐婚後育有1子。（翻攝自FB）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香蕉哥哥（林掄元）與草莓姐姐（簡皎竹）是台灣知名兒童節目主持人，因活潑、有朝氣的主持能力，廣受小朋友喜愛。兩人相識多年，在2018年宣布登記結婚，婚後育有1子「小新」，家庭十分幸福美滿。

近日，香蕉哥哥在FB分享與兒子之間的對話，「幫小新洗澡的時候，他問我去過天堂嗎？我說我沒去過耶，小新又問我也會去天堂嗎？我說應該會吧。」接著，香蕉哥哥就與兒子約定以後爸爸媽媽可能會先去天堂等你，但兒子卻開始泛淚哽咽表示，不想讓爸媽先走，香蕉哥哥看了相當不捨，跟兒子說：「爸爸也不想太早去，因為想要陪你好久好久，等你長大！」這時，兒子才擦乾眼淚表示，可以跟爸爸一起玩很多次戰鬥陀螺，讓香蕉哥哥好奇，兒子小小的腦袋裡有什麼神奇的運轉，讓他哭笑不得。

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香蕉哥哥在FB分享與兒子之間的溫馨對話。（翻攝自FB）

父子倆之間溫馨的對話，也引起許多網友在貼文底下留言表示，小孩子就是那麼天真可愛，總是會有一些意想不到的話語，他們也在用自己的方式愛爸媽，相信香蕉哥哥與草莓姐姐都會相當欣慰！

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