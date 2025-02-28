汪小菲糗爆！放話張蘭斷母子情 「說謊證據確鑿」慘遭譙

汪小菲（左）日前因不滿張蘭造謠，揚言斷絕母子關係。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕汪小菲不滿母親張蘭為他造謠協助包機護送前妻「大S」徐熙媛的骨灰返台，因此撂下狠話誓言斬斷母子關係，此話一出聽似斬釘截鐵，不過同樣的言論卻已非首次出現，外界因此抱著鄙夷不屑的態度看戲。如今，有中國網民提出證據直指汪小菲言而無信，語帶譏諷表示：「汪小菲並沒有跟張蘭斷絕母子關係！」

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汪小菲月初時為大S驟逝一事急忙返台，期間因不滿張蘭造謠遭揭穿仍硬拗不認錯等失控行徑，氣得他9日公開撂下狠話誓言斷絕母子關係。不過，汪小菲這看似心意已決的舉動，卻未獲得太多支持，全因此番言論已非他首次道出，早在此前就曾2度發聲切割母子情，加這次的聲明已多達3次。

中國自媒體「蘿貝貝」收到律師函，揭露汪小菲食言斬斷母子情。（組合照，翻攝自微博）

由於汪小菲言而無信早有前例，廣大網民因此認為他只是在說氣話，紛紛抱著鄙夷不屑的態度看好戲。沒想到，中國自媒體蘿貝貝26日持著證據，聲稱收到汪小菲、張蘭一起發的律師函，並嘲諷表示：「實錘！汪小菲並沒有跟張蘭斷絕母子關係！他們聯合給本號發函了！」廣大網民齊聲譴責汪小菲，同時也強調若遭提告也無需為律師費犯愁，因已透過大眾募資準備齊全。

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