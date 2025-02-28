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娛樂 最新消息

跟隨柳演錫腳步！《現在撥打的電話》蔡秀彬來台獻第一次

蔡秀彬。（得藝室策劃、KINGKONG by STARSHIP提供）蔡秀彬。（得藝室策劃、KINGKONG by STARSHIP提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕柳演錫、蔡秀彬去年底因演出《現在撥打的電話》收獲不少粉絲，柳演錫將在3月22日來台，而蔡秀彬則於4月11日於TICC台北國際會議中心舉行粉絲見面會，得知台北站行程確認，蔡秀彬表示期待與大家見面，「這是我的第一次喔！」

蔡秀彬去年在《現在撥打的電話》飾演洪熙珠，與飾演丈夫白司彥的柳演錫組成「櫥窗夫婦」，兩人又甜又揪的譜戀戲碼，時時牽動粉絲的心。飾演罹患「選擇性緘默證」，假裝不會說話，僅用手語溝通的她，憑著精湛演技，無不讓觀眾心疼到五臟六腑，不少粉絲還因為太過入戲，還紛紛敲碗許願，現實生活中能看到蔡秀彬真的嫁給柳演錫。

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對於即將來台北，蔡秀彬難掩喜悅之情，又說：「真的…真的非常開心受到大家喜愛！我會繼續努力帶來更多優秀的作品，好回饋一直支持我的粉絲！這次終於有機會能親自到台北與你們見面，我現在內心充滿興奮又期待！希望當天能見到大家，這是我演藝生涯一個非常重要的存在，在這特別的日子，我們一起留下珍貴的回憶！為了讓大家可以很幸福，我正在用心準備見面會，從我的瑣碎小事到幕後故事，再加上從未展現過的面貌，預計會在這次見面會中分享！」。

蔡秀彬。（得藝室策劃、KINGKONG by STARSHIP提供）蔡秀彬。（得藝室策劃、KINGKONG by STARSHIP提供）

蔡秀彬台灣首場粉絲見面會「2025 CHAESOOBIN ASIA FANMEETING <SOOBIN’s Shining Moments>」，即日起於KKTIX售票系統 全面販售，票區分為A區NT.5,200元、B區NT.4,800元、C區NT.3,800元與身心席NT.2,600元，福利上，包括全場皆享有紀念小卡與蔡秀彬會後親自與大家甜蜜HI-BYE（歡送），以及每20人一組，共300位團體合影、共60張親簽海報、共30張親簽拍立得與20張親簽紀念小卡，更多蔡秀彬的台灣首場粉絲見面會「2025 CHAESOOBIN ASIA FANMEETING <SOOBIN’s Shining Moments>」活動詳情，請上「TheArtistudio得藝室策劃」官方FB粉絲團查詢。

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