柳演錫首次在台北開金嗓！近距離感受療癒系男神魅力

〔記者許世穎／綜合報導〕韓國實力派演員柳演錫出道21年將首次在台演出，舉辦以《The Secret Code : Y》為主題的粉絲見面會，透過精心設計的環節，為影迷獻上一場獨特又溫暖的夜晚，讓粉絲們感受他的真摯魅力與親切風采。

韓國實力派演員柳演錫出道21年將首次在台演出。（瑞田文創提供）

柳演錫自出道以來，憑藉多部創下高收視的經典韓劇如《請回答1994》、《浪漫醫生金師傅》和《機智醫生生活》，成功詮釋了各具特色的角色。他從《請回答1994》中帥氣深情的七封，到《浪漫醫生金師傅》中堅毅專情的姜東柱，再到《機智醫生生活》中溫暖陽光的安政源，演技自然流暢，還有《心情好又暖》、《愛情的理解》等愛情小品，鄰家暖男到加上專業職場人士的紳士氣質，深深打動觀眾，成為廣受粉絲喜愛的療癒系男神。

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私下的柳演錫興趣廣泛，不僅熱衷演戲，還擅長爵士鼓、冰球、高爾夫，更喜歡露營和烹飪。他同時也積極投身公益事業，關注兒童、青年教育與動物權益等多個領域，戲裡戲外都是大暖男，被讚譽為「國民理想型」。

2024年底，柳演錫在MBC劇集《現在撥打的電話》中挑戰全新角色「白司彥」，脫下醫生白袍化身成西裝男神，展現出高冷霸總的強大氣場，角色看似人生順遂，實際上卻深藏許多秘密，時而冷靜霸道、時而脆弱笨拙，甚而痛苦崩潰，加上直進又深情的寵妻行動，完美詮釋角色的層次感，讓觀眾完全沉浸於他的演技之中。

韓國實力派演員柳演錫出道21年將首次在台演出。（瑞田文創提供）

該劇結局的瞬間收視最高達10.1%，同時，在串流平台也榮登全球33個地區排名第一，成為跨年討論度最高的韓劇。柳演錫與搭檔蔡秀彬的精彩對手戲，在MBC演技大賞中榮獲「最佳情侶獎」，被讚譽根本是青龍等級演技在演戲，再度證明了他的螢幕魅力與實力。

柳演錫《The Secret Code》粉絲見面會將以更加完整的形式，透過精心編排的表演、充滿趣味的互動以及溫馨的分享，為在地影迷帶來滿滿驚喜與感動。「這是一個與粉絲分享點滴、共同創造新回憶的寶貴機會。」柳演錫誠摯地表示，希望藉由這場活動，讓影迷看到更多螢幕外的自己，從戲劇中的動人形象到現場趣味十足的互動，透過多樣形式展現最真實的柳演錫，與粉絲一起揭開《The Secret Code》的神秘面紗。

粉絲也別忘了他是在音樂劇同樣有傑出表現的全能演員，歌喉好到被譽為是被演員耽誤的歌手不為過，這次他也為新戲《現在撥打的電話》獻唱OST〈Say My Name〉，3月22日的台北見面會中，也將是所有喜歡他的台灣粉絲人生首次能現場聽到柳演錫唱歌的最好機會。

寵粉的柳演錫也特別準備了一系列專屬粉絲的福利，不僅有團體合照與歡送環節，也有擊掌的專屬福利，讓影迷們近距離感受柳演錫的誠意與溫暖，回饋粉絲長久以來的支持與熱愛。柳演錫《The Secret Code》粉絲見面會門票將於1月26日中午12點透過Ticket Plus遠大售票系統正式開賣。更多活動詳情與購票資訊，請關注主辦方公告，一起期待這場專屬於粉絲的感動時光。

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