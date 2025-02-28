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《3D肉蒲團》F奶雷凱欣 嫁富豪尪不滿足還想復出？

雷凱欣當年憑36F驕人上圍拍攝《3D肉蒲團》一脫成名。（星島日報提供）雷凱欣當年憑36F驕人上圍拍攝《3D肉蒲團》一脫成名。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港女星雷凱欣當年以VJ身分入行，被稱為性感女神，但真正讓她一炮而紅的卻是話題三級片《3D肉蒲團之極樂寶鑑》當中的露點演出，她的F罩杯甚至為她贏得「雷神」之名。2014年後淡出演藝圈的她因嫁給富豪尪，也漸漸消失在螢光幕前，俗過最近她蠢蠢欲動，似是有意復出。

雷凱欣在《3D肉蒲團》中有露點演出。（星島日報提供）雷凱欣在《3D肉蒲團》中有露點演出。（星島日報提供）

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雷凱欣22歲接下人生首部三級片《禁室培慾之愛的俘虜》，展現她的火辣身材，之後更拍了讓她一脫成名的《3D肉蒲團之極樂寶鑑》。雷凱欣和經營小巴士及計程車生意兼潮牌老闆的陳智聰結婚，算是成功嫁入豪門，2017年生下兒子Jax。

雷凱欣近期有意回歸演藝圈。（星島日報提供）雷凱欣近期有意回歸演藝圈。（星島日報提供）

當上少奶奶雷凱欣平日除了照顧兒子之外，也常在社群平台分享自己跳舞的影片，去年她隱約透露出想復出的念頭，還趁著考取瑜珈教師執照時，邊拍運動影片邊曬身材。她日前說兒子經常問她以前做什麼職業？雷凱欣告訴兒子自己很受歡迎、很紅，兒子也支持她復出希望媽媽變成大紅人。聽完兒子的想法，雷凱欣對自己很有信心，認為自己已經做好準備，隨時都可以回到演藝圈。

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