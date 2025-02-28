（影）少女感十足 「姐姐」謝金燕熱舞5秒影片曝光

「電音女神 謝金燕今天上傳自己熱舞影片。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星謝金燕雖然是「姐姐」，但是人氣狂飆的她依舊少女感十足，緊實身材凹凸有致之外，跳起舞也是不輸給女團的妹妹們。今（28）謝金燕在社群平台發布自己熱舞的影片更特別說：「50歲正是拚的年紀」。

謝金燕今天發布的影片中，她的穿著少女感十足，且露出小蠻腰。（翻攝自IG）

謝金燕今天發布影片時，特別俏皮說「女團上班」，影片中的她穿著內搭黑色背心的下襬剪破粉色上衣搭配黑色牛仔寬腰帶百褶裙，恰好露出小蠻腰的結實線條，而且謝金燕將一頭長捲髮披散而下，熱舞時充滿活力。

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不只服裝年輕，就連身上的飾品謝金燕都下了一番苦心，她頭上用蝴蝶結髮飾裝飾，耳際是掛耳式耳麥，脖頸上還有皮帶項圈，整體造型又甜又辣。

「姐姐」謝金燕越活越年輕，像個女團妹妹。（翻攝自IG）

原本就是電音女神的謝金燕從外表看起來根本不像個50歲的人，她這段影片曝光之後，瞬間就吸引至少25萬名網友觀看，每個人都狂讚謝金燕的凍齡美貌。

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