超哥罹大腸癌！開刀切除「4公分腫瘤」親曝最新病況

超哥去年檢查出癌症。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕YouTuber超哥近年在餐飲業發展亮眼，曾因開設的餐廳「超甲組海鮮丼飯」被Toyz嘴難吃，兩人因此爆出口角、大打出手，當時超哥一句「超派鐵拳」掀起網友熱論，而日前他驚爆罹患大腸癌，對此，經紀人稍早也向本報做出回應。

經紀人證實表示，是大腸癌第0期，已經切除不需要做化療，「之後需要定期追蹤觀察，目前身體狀況都ok，謝謝關心。」超哥是在去年底健康檢查時發現罹癌，所幸及早發現立刻就安排手術，後續狀況無恙。

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超哥稍早也透過經紀人回應透露詳情，提到自己去年底感到身體有些異常與不適，所以安排於台大癌醫醫院進行檢查。大腸鏡檢查項目中，醫師發現有4公分的息肉，經過和醫生的討論過後，在今年1／3做切除手術。

超哥目前還在恢復當中。（超哥提供）

超哥目前還處於大腸切除手術後的恢復期中，坦言難免身體會感到不適，所以儘量減少不必要的應酬，多陪伴家人與專心調養身體。

超哥也感謝大家關心，「也希望大家以我為鑒，2-3年必須安排一次健康檢查，以現在醫學發達的程度，早期發現、早期治療，都可以恢復健康的！」

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