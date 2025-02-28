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李珠珢正式來台！南珉貞認了「地位不保」：情況有點複雜…

李珠珢（右）加盟富邦，南珉貞（左）開玩笑自嘲「我的地位不保」。（翻攝自IG）李珠珢（右）加盟富邦，南珉貞（左）開玩笑自嘲「我的地位不保」。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓「三振舞女神」李珠珢宣布加盟富邦悍將啦啦隊，掀起各界一震議論，大批球迷也準備赴球場一賭女神風采。面對李珠珢的加入，富邦學姐南珉貞也在今（28）上傳同框妹妹的影片中提及此事，坦承「我的地位有點不保」。

南珉貞（右）與妹妹南志苑（左）合拍影片。（翻攝自YT）南珉貞（右）與妹妹南志苑（左）合拍影片。（翻攝自YT）

南珉貞今日在個人YouTube頻道上傳與親妹妹南志苑的合拍影片，可見南珉貞親自下廚做蛋餅給妹妹吃，希望對方「不要忘記台灣」，南志苑則直呼「我早就已經很想念了好嗎？」並表示自己忙完就會來台，還要去球場替姊姊加油，不過南珉貞聽完卻開玩笑自嘲「我的地位有點不保…」，同時畫面中放上李珠珢大跳「三振舞」的影片，接著苦笑說，「就是有點複雜，反正我現在有點危險，所以妳一定要來幫我加油啦！」

南珉貞放上李珠珢應援影片開玩笑表示自己地位不保。（翻攝自YT）南珉貞放上李珠珢應援影片開玩笑表示自己地位不保。（翻攝自YT）

影片曝光後，粉絲們紛紛湧入留言喊話，「哈哈哈珉貞很會開玩笑，雖然現在有富邦小公主來了，但大公主我們還是會好好守護的」、「珉貞是大公主～不用太擔心啦」、「珉貞不用擔心，妳的地位是不會被撼動的」。

事實上，對於李珠珢來台發展一事，先前南珉貞就曾拍片回應，表示感到非常驕傲，至於是否會擔心粉絲被搶走，她認為即使粉絲會因為好奇去欣賞新來的女孩，「但在他們心裡，第一名永遠都會是我，因為我很相信他們，我一點都不在意那些，新來的女孩如果在我旁邊發展得很好，也代表著我的成功」。

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