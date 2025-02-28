狠斬小優不忍了！玥熹挺身護聲譽「不能白白被潑髒水」

玥熹（右）遭小優影射後挺身維護自己的聲譽。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕小優日前遭踢爆造謠胡瓜與宋羽葤的八卦遭老闆吳宗憲震怒解約，事後卻拍片討拍泣訴遭到出賣，不過隨著4段對質的通話錄音檔曝光，整起事件的真相也逐漸明朗。如今，小優因無事生非而自食惡果，另名遭影射的苦主玥熹今（28日）也忍不住公開發聲洩心緒。

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小優因造謠、搬弄是非連日來遭輿論撻罰，吳宗憲昨出席陳志強與曾智希的婚禮時，也忍不住再度為此開轟，並力挺無端遭影射的另名受害者玥熹，「小優不是第一次了，女藝人被她講得一塌糊塗，玥熹被講到恐慌症，她變結巴…」

玥熹宣告完全斷開小優。（翻攝自臉書）

面對吳宗憲公開發聲力挺，玥熹今也發文表示感謝，「謝謝憲哥明察，還我一個清白，名聲很重要，我可不能這樣白白被潑髒水。」她強調從未想過要落井下石，但在聽完小優和宋羽葤的語音後不禁有些感觸，因此想透過文章抒發情緒，讓自己可以徹底放下這段關係，「我覺得善良不該成為被欺負的理由！」

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同時，玥熹也坦言，此事件對自己的身心已造成極大影響，過去的她會選擇保持沉默，但這次不得不捍衛自己的聲譽，因此公開與小優的對話截圖，「現在我只想好好把自己的身心照顧好，回到我原先的生活軌道，做好我該做的事，所有不健康的關係，我都會一律先斷捨離掉。」宣告完全斷開小優。

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