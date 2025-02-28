黃鐙輝棄百萬年薪！「轉當許效舜司機」揭出道心聲

黃鐙輝上《冰冰Show》分享出道心聲。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》最新一集邀請到黃鐙輝以及李愛綺，黃鐙輝一出場帶來《愛到無命不知驚》渾厚嗓音驚艷全場，一演唱完不改搞笑說：「當年愛到都不怕失去性命，沒想到婚後的丈母娘讓人心驚害怕。」

黃鐙輝除了模仿起伍佰，還自稱「南港劉德華」與台一線阿玟唱起《忘情水》，模仿功力更是了得，黃鐙輝在節目上感恩白冰冰的力邀，著實之前拍戲通告不好喬，白冰冰笑回她是直接「盧」怎麼不來上節目。

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黃鐙輝上《冰冰Show》分享出道心聲。（民視提供）

除此之外黃鐙輝更是感謝「另一尊」長者陽帆當年的提攜，在當年的友台節目擔任助理主持，收到諸多照顧，黃鐙輝演唱《心事誰人知》訴說起當年從工程師轉行的勇氣，原本懷抱歌手夢的他被半哄半騙來當主持當諧星，在沒通告的日子被同公司許效舜發現，雇用他開車當助理，在當時學到一身綜藝功夫，沒想到卻因此在戲劇上碰了一鼻子灰，甚至被導演指著鼻子罵，要他忘記許效舜教他的諧星表演。

被問到怎麼會娶個子嬌小的經紀人老婆萁萁？黃鐙輝坦承從以前就愛個子嬌小的女生，節目製作團隊更是用心，找了大女兒「黃太後」寫了一封感謝信給黃鐙輝，觸動黃鐙輝內心柔軟一面，在節目上難得感謝愛花錢的丈母娘，訴說半夜起床泡奶用心照顧小孩的用心，是大家看不到的。

最後還感性的感謝老婆萁萁從助理開始就一直支持他，在大家嘲笑看不起他的時候，都是老婆一路支撐著他，最後萁萁也難得入鏡感謝老公工作辛苦了，為家人換大房子壓力更大，希望老公好好照顧身體。

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