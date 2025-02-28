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娛樂 最新消息

曾莞婷突喊「希望被溺愛」 親吐單身3年主因：我要檢討

〔記者李紹綾／台北報導〕曾莞婷昨（27日）出席陳志強、曾智希婚宴，她因拍廣告遲到1個多小時，但因已答應新郎，所以排除萬難都會到場。曾莞婷受訪表示，很羨慕陳志強總是以寵溺的眼神看著曾智希，她單身3年，希望有新戀情，直喊：「我要檢討，不要表現得這麼強勢。」

曾莞婷出席陳志強、曾智希婚宴。（記者潘少棠攝）曾莞婷出席陳志強、曾智希婚宴。（記者潘少棠攝）

曾莞婷談到，25歲時與陳志強拍八點檔結識，自殺青後就很少合作、碰面，但因為陳志強和謝承均交情頗好，兩人常結伴到曾莞婷家聚會，她大讚陳志強貼心又懂事，「過年來我家拜年，他還會包紅包給我媽媽，真的覺得他一是個貼心的男孩子。」

對於陳志強、曾智希的相處，曾莞婷面露羨慕說：「他看智希的眼神就是滿滿的溺愛，會讓人羨慕，有一個男生這麼寵愛一個女生，他真的把她當作自己的小女兒在疼愛、無限的溺愛。」

曾莞婷近期在影集《影后》、《祕書俱樂部》有亮眼表現，她透露接下來準備休長假，到歐洲度假半個月及赴泰國探親兼家族旅遊，苦笑說：「但放假之前工作是一定要還的，今年滿幸運的，滿多代言拍攝。我現在開始傾向放慢自己腳步，享受人生的計畫。」

談及感情，曾莞婷單身超過3年，她仍渴望有新戀情，期盼到歐洲有艷遇，感慨說：「很奇怪，好像姻緣一直不在我身上，不知道為什麼，我也希望有一個男生可以深情款款的看著我、溺愛著我，可能我要表現得不那麼強勢，我自己也要檢討。」話才講完沒多久，擔任婚禮伴郎的謝承均便在一旁寵溺的她，謝承均笑說：「她待會坐我旁邊，我要負責帶位啦！」至於是否會互相拼酒，她直喊：「我們就不互相傷害了，現在都成熟、長大了。」

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