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馮翊綱稱「共軍擾台是大內宣」 網友怒嗆：睜眼說瞎話

〔記者蕭方綺／台北報導〕「相聲瓦舍」團長馮翊綱日前接受PODCAST《百靈果News》訪談，提到自己不認為共機繞台是威脅，他反而說這是「眼界的問題」，指控是執政者的政治鬥爭行為，此番言論慘遭網友炎上，怒噴他：「真心替國軍感到不甘心」、「真的大開眼界！我朋友在花蓮空軍任職，每天，對，每天國軍都得飛上空跟共軍打招呼，每天飛來新聞還不一定有報」。

馮翊綱（左）近日接受《百靈果News》訪談時，提到自己不認為「中共在威脅台灣」。（翻攝自YouTube）馮翊綱（左）近日接受《百靈果News》訪談時，提到自己不認為「中共在威脅台灣」。（翻攝自YouTube）

馮翊綱在節目上被主持人凱莉問及對兩岸氛圍的看法，包括「台灣是否受到中共威脅」等，馮翊綱打斷她的問題，直接回「我不認為中華人民共和國政府在威脅什麼，這個就是眼界的問題了」，甚至說自己經常來往兩岸，「我不覺得人家在威脅我們耶怎麼辦」。

對於共軍武力擾台，馮翊綱甚至誇張詢問：「什麼時候飛來？什麼時候？誰講的？是誰在講的？」凱莉回「新聞上面講的」，馮翊綱則稱：「新聞是誰在控制的？我們這裡執政的人很想做一些事情，他現在要做的事是把反對他的國會議員（立法委員）罷免掉嘛，就是在搞政治鬥爭」，「政治鬥爭是不斷的，這種顛沛的感覺，國內感覺不安定，連一個國民做廣告講到中國人三個字，都這麼有反應，太奇特的時代了」，一番論點讓人聽了很傻眼。

許多網友對於他的言詞聽不下去，怒嗆馮翊綱不知道有一個東西叫雷達，「是國防部的雷達會告訴大家共機會來，周遭只要有空軍的朋友都知道共機時常擾台，真佩服馮翊綱睜眼說瞎話的能力」。

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