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曾被老闆霸凌羞辱！趙露思爆「掰了經紀公司」 知情人士曝內幕

趙露思病倒，引發軒然大波。（翻攝自微博）趙露思病倒，引發軒然大波。（翻攝自微博）

〔記者蕭方綺／綜合報導〕中國人氣女星趙露思去年底突傳健康異常，被拍到癱坐輪椅送醫，隨後證實罹患失語症，並暫停工作休養。經過約一個月的療養，她於1月25日正式復工，向粉絲報平安，沒想到最近卻突然傳出她要與經紀公司「銀河酷娛」解約，消息一出立刻衝上熱搜，引起網友的熱烈討論。

根據企業資訊平台「企查查」顯示，「銀河酷娛」旗下的全資子公司「霍爾果斯天河文化傳媒」已經提交註銷申請，但註銷的具體原因尚未對外公佈，引發網友猜想，但也有網友呼籲「非官宣不可信」，指出趙露思目前仍在休養階段，尚未正式復出。

值得注意的是，部分認證賬號提到已向內部人士求證，稱趙露思未解約，但這一說法目前未獲官方證實。

對於此次爆料，中國網友普遍表示支持態度，認為銀河酷娛存在「業務安排欠妥」、「公關不當」等問題，例如被指未及時處理趙露思的負面輿情。但依據公司過去曾發布的道歉聲明，公司僅承認工作中存在不足並致歉，強調目前以趙露思身心健康為首要考慮，未直接回應解約傳聞。

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