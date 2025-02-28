（男神專訪1）派汀森見傳奇奉俊昊自爆緊張！《米奇17號》「異常獨特」充滿風格

羅勃派汀森主演奉俊昊新片《米奇17號》，直說一開始讀劇本就感到與眾不同。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／專訪〕英國男神羅勃派汀森首度和《寄生上流》金獎導演奉俊昊合作新片《米奇17號》，透露首次和他見面時非常緊張，「因為我對這部片一無所知，他又是一位傳奇人物，我完全不知道該期待什麼！」他說一開始讀劇本就感到與眾不同，「劇本異常獨特、結構特別，充滿奉俊昊的標誌性風格！」

該片改編自愛德華艾希頓暢銷小說《米奇7號》（比電影少10號），由奉俊昊自編自導，派汀森飾演的米奇是一名被派遣執行危險任務的「可消耗」員工，他的各種生死體驗被用來研究一個未知星球以便殖民，當一個版本的他死去，公司會創造延續他記憶的複製品來取而代之，沒想到第17個版本的他意外存活，但第18個版本的他也已被複製出來，因此引發混亂。

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羅勃派汀森在《米奇17號》的各種生死體驗被用來研究一個未知星球以便殖民。（華納兄弟提供）

派汀森形容「米奇」像是個「失敗的糕點師」，原本在地球上開了一家馬卡龍店，但最後經營不善倒閉，更因為向高利貸借錢無力償還，才決定逃離地球，「他沒有仔細閱讀太空殖民合約的條款，最終簽下了宛如『活地獄』的契約，但由於他在地球上過著糟糕的生活，這對他來說反而像『人生中發生過最好的事』！」直說角色相當荒謬，但也充滿人情味。

雖然初次和導演奉俊昊合作，但派汀森對他的風格並不陌生，「他很擅長悲喜劇，這種類型相當罕見，《米奇17號》結合喜劇、科幻、悲劇等各種元素，充滿不尋常的幽默感」，片中他有不少與自己對戲的情節，「一開始讀劇本時，我覺得大概明白，但當深入解析，發現其中有許多極具挑戰性的地方，而導演奉俊昊卻成功達成他想要的效果。」

羅勃派汀森（右）和導演奉俊昊合作《米奇17號》，透露首次和他見面從緊張變有趣。（華納兄弟提供）

提及兩人首次見面，派汀森說從一開始的緊張變得有趣，「因為他試圖繞開正題，不直接談論電影內容，而這一切還需要透過翻譯來進行，所以那次會面變得非常有『娛樂性』。」他直言第一次見到奉俊昊就很喜歡他，也很欣賞他在電影中塑造的演員表現，「當時我就知道，無論他準備拍攝什麼，一定都會非常獨特，而這正是我所嚮往的。」因此和他一拍即合。《米奇17號》將於3月6日在台上映。

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