曹西平被主持人踐踏尊嚴！ 他不忍痛轟：很會演的雙面人

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人曹西平在演藝圈闖盪逾40年，近年專心經營飾品店，生活重心也逐漸移至台中。他近日於臉書發文自爆，曾被節目主持人虧說，「你沒有上電視怎麼生活？錢從哪裡來？」讓他覺得尊嚴被糟蹋，忍不住怒轟，「真的很會演的雙面人！」

曹西平自爆，遭節目主持人羞辱。（翻攝自臉書）

曹西平24日於臉書撰文指出，有次上節目時，主持人詢問他，「你沒有上電視你怎麼生活，你錢從哪裡來？」他認為，這是非常沒禮貌的問題，對人相當不尊重，「以為別人過得不好，自己過得很好很有錢的樣子，瞧不起別人踩低別人。」他也痛轟，這簡直是種侮辱、糟蹋別人的尊嚴。

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曹西平直言，最差勁的一點，就是當這位主持人被問及此事時，還裝無辜稱，「我不是這個意思，真的是誤會了，我沒有惡意，真的是冤枉啊！」讓他大酸，「真的很會演的雙面人，演藝圈非常多這種人，表面跟你裝親切裝友好，背後就是在說你的壞話」，可見對於演藝圈的黑暗面感到無奈。

曹西平強調，並非每位藝人都很卑微，要巴結主持人才有節目可以上，畢竟有實力的藝人不需要討好任何人，也沒必要巴著人家蹭知名度。他也撂話，「只要有你主持的節目我都不會上，也不需要上」，自認從不委屈自己，寧願不賺錢也不要受氣，畢竟還是可以活得很好。

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