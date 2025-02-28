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資深玉女不藏了！專寵林俊逸親揭真實內幕

林淑容非常欣賞林俊逸的歌唱才華。（媒體棧提供）林淑容非常欣賞林俊逸的歌唱才華。（媒體棧提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕林淑容下月將在台北開唱，當年受到鳳飛飛提攜的她，不遺餘力扶持新生代歌手，除了羅時豐以外，近來特別欣賞林俊逸的好歌聲，甚至形容「看到他，就像看到當年的自己」，大讚其嗓音清新、模仿功力深厚，力邀他擔任巡演嘉賓。

當年模仿鳳飛飛打開知名度，林淑容曾在《一道彩虹》節目與鳳飛飛同台合唱《流水年華》，近日公開2006年到馬來西亞朝聖鳳飛飛演唱會的珍貴合照，感性分享：「如果沒有鳳姐，就沒有今天的林淑容。」

林淑容台北開唱，林俊逸將擔任嘉賓助陣。（媒體棧提供）林淑容台北開唱，林俊逸將擔任嘉賓助陣。（媒體棧提供）

林淑容對鳳飛飛的敬愛，不僅體現在舞台上的致敬演出，更展現在她的人生轉折點上，2006年她專程飛往馬來西亞欣賞鳳飛飛的演唱會，在後台與偶像相見。

林淑容始終難忘偶像的鼓勵，還感受到深厚的音樂情誼，這份激勵成為她重返舞台的動力，隔年2007年她也在馬來西亞雲頂舉辦復出演唱會，重啟了歌唱事業。

林淑容曾說：「鳳姐不只是我的偶像，更是我的貴人，能唱她的歌，是我的榮幸。」3月22日、23日她要在Legacy TERA舉辦「昨夜星辰」演唱會，屆時也會選唱鳳飛飛的歌曲致敬。演唱會林俊逸也將帶來特別驚喜，要以經典名曲致敬前輩，完美還原「小哥」的聲音魅力。

相關新聞：林淑容登台換男人 認定林俊逸

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