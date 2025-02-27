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S.H.E真的合體了！新團員加入曬照 驚喜公開團名

S.H.E與青峰合影留念。（翻攝自IG）S.H.E與青峰合影留念。（翻攝自IG）

〔記者陽昕翰／台北報導〕S.H.E上週日在小巨蛋包廂驚喜合體，力挺蘇打綠的「二十年一刻」演唱會，當晚特別點唱主唱青峰為她們出道17年量身打造的歌曲《十七》，感動到頻頻拭淚；今晚青峰曬出與S.H.E在後台的合照，打趣稱：「大家好～我們是～大四喜！」驚喜公開團名。

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青峰在社群分享，「這幾年因為自己的聲音狀態時好時壞，已經不像以往演出時四處熱情邀請朋友來看，但近來總被無常環繞，又覺得誰知道下一次在哪裡，糾結到最後一刻才問她們。」

在得知S.H.E都能來時，青峰心想：「『大四喜』這麼久沒有團圓了，我大膽提出拍團圓照的要求，謝（謝）攝影師整個當作大四喜彷彿要出道，用拍宣傳照的規格在打光，知道她們在，不知道為什麼也唱得很心安。」

青峰曾為了S.H.E量身打造夯曲《十七》。（翻攝自IG）青峰曾為了S.H.E量身打造夯曲《十七》。（翻攝自IG）

當晚在點歌橋段，青峰也看到S.H.E拚命揮手，他說：「我心想認真的嗎？確認好幾次發現她們好像真的有歌想點，沒想到竟然是《十七》，事發突然，聽說本來在媒體室觀看現場螢幕的記者，也瞬間衝進會場，我想大家都很想念她們。」

青峰感性表示，這是屬於S.H.E的《十七》，「這一刻卻也好適合台上我們的二十，感謝她們，讓我也可以獻給台上的團員，知道她們、還有好多朋友都是在忙碌的行程表中，帶著前一晚少少的睡眠來的，我深深珍惜這些友誼，也深深珍惜每一個前來的觀眾，你們寶貴的時間與心意，IG音樂無法選播《十七》，大家就再去多聽幾遍吧！」

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