《離線找真愛》「異國斷網」人氣暴衝！24歲島村雄大男女通殺

《離線找真愛》由小泉今日子（中）和搞笑團體「令和ロマン」擔任觀眾「嘴替。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix日本戀綜《離線找真愛》讓10位男女在法國尼斯「放下手機」，僅靠地圖、寫信、面對面溝通，度過10天浪漫之旅；節目近來人氣暴衝，甚至有網友直呼比《單身即地獄4》要好看許多，口碑逐漸發酵。

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《離線找真愛》在陌生國度中讓男女們隨機碰面，符合愛情「命中註定」的本質，堪稱2025戀愛真人秀的「全新里程碑」；由於節目設計新穎，充滿未知，出演者充滿各種魅力，人氣逐漸高過《單身4》。

擔任觀眾「嘴替」的主持人小泉今日子和搞笑團體「令和ロマン」以幽默、細膩的觀察和點評，為節目畫龍點睛；其中小泉今日子和松田聖子、中森明菜並列日本三大傳奇偶像，她透露一直想成為這類型節目的主持，如今願望成真。

由於節目中的男女在碰面之外，只能靠書信維持交流，小泉今日子說，「此時此刻的今日，我們不再寫信了，因此這樣的設計非常浪漫。」

島村雄大人氣上升。（翻攝自IG）

10位男女成員中，24歲、演員兼模特兒的島村雄大因喜歡甜點，以清爽笑容擄獲女性，又在首兩集和「前水球國手」荒井陸、絢亮有輕鬆交流，堪稱「男女通殺」，小泉今日子點評：「雄大和女孩子交流時氣氛很好，和男成員也相處融洽。」凸顯他人見人愛的特質。

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