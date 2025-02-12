《單身即地獄4》淪搞笑鬧劇！網瘋猜：兩男假裝喜歡女生

安鐘勳（左）、金泰煥被網友抓包對各自選擇的對象「沒興趣」。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix戀綜《單身即地獄4》在爭議中落幕，最後兩集被網友嫌成「搞笑劇」；其中「遊戲改變者」安鐘勳，以及本業是「DJ」的金泰煥，被眼尖粉絲抓包根本「假裝喜歡女生」，尤其鐘勳和裕陳在最終天堂島的互動，更讓主持群看傻眼，全都笑到不行。

安鐘勳在節目過半後加入，原本被觀眾期待能改變男成員們的互動，不料到後期除了畫面少，和慧真的互動也平淡如水，雖然最後兩人「修成正果」配對成功，不過網友卻不買單，認為兩人只是為了逃出地獄島，相互配合而已。

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鐘勳（左）被裕陳選擇共赴天堂島，兩人毫無火花。（翻攝自Netflix）

有眼尖節目粉絲抓包安鐘勳私下穿短褲，Gay樣十足，另外在節目中有段和慧真詢問「你過得好嗎？」接著去摸對方肩膀，又被網友戲稱「根本就是Gay密（女性的男同志好友）」，讓多數網友集體崩潰，跪求節目組下次換個「真材實料」的改變者。

另外，金泰煥則是一開始在自介自提「出生以來就知道自己很帥」，被圭賢等人吐嘈「謎之自信」，後來他和裴智妍走在一塊，卻又十足的自我中心，兩人最後階段選擇了對方，但網友對智妍感到不捨，搞笑喊話「出去請立刻甩掉他」。

尤其，最終智妍止不住疑問，當面詢問泰煥「為何會說自己是不婚主義者」時，泰煥停頓許久，最後竟丟出「有時候我講的話是反話，期待有人來改變自己」，如此回應方式讓人一頭霧水，讓觀眾感覺不出他真心愛智妍。

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