佩佩豬出現神秘新成員 豬媽媽超音波照片曝光

英國人氣動畫《粉紅豬小妹》家喻戶曉，主角佩佩家中有重大消息宣布。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國人氣動畫《粉紅豬小妹》（Peppa Pig）在英國時間週四早上的《早安英國》節目中宣布喜訊，節目工作人員與佩佩豬家庭連線，豬媽媽開心在節目中秀出自己的超音波照片，並開心宣布：「我們家即將迎來新成員，因為我懷孕了」。

豬媽媽在英國時間週四與《早安英國》連線時秀出自己的超音波照片。（翻攝自X）

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豬媽媽的口氣顯得相當興奮，連線時就連佩佩豬都忍不住參一腳，在旁邊大喊：「媽媽，媽媽！電視上在播妳耶，快來看」，接著豬媽媽就開心宣布家庭即將迎來新成員，並曝光超音波照片。從照片可見已經有小生命在豬媽媽腹中孕育，豬媽媽透露，自己的預產期在今年夏季，但是弟弟或妹妹則沒有多加著墨。

佩佩是充滿好奇心的小豬，碰到球王喬科維奇也不害怕。（路透）

雖然已經有1女1子，豬媽媽還是對懷孕這件事感到非常緊張，不過，她很期待家裡能多一個小寶貝，只是未來家中將有3個5歲以下的孩子一起成長，豬媽還是覺得有點頭疼。充滿好奇心佩佩豬比《早安英國》觀眾們提前知道這個消息，她超級開心，對於即將來臨的寶寶會取什麼名字，豬媽媽神秘一笑，表示見到寶寶時，自然就會有最適合的名字。豬媽媽也很期待看到新生兒能和佩佩、喬治一樣喜歡恐龍跟泥水坑。

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豬媽媽懷孕的情節將在《粉紅豬小妹》本季大結局中揭曉，這一集的播放時間為3月30日（英國的母親節），相當有意義。

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