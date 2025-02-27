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「啦啦隊女王」廉世彬早暗示想台韓兼顧？甜喊：我真的很喜歡

啦啦隊人氣女神廉世彬26日宣佈正式加盟台灣樂天桃猿啦啦隊。（翻攝自IG）啦啦隊人氣女神廉世彬26日宣佈正式加盟台灣樂天桃猿啦啦隊。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕昨（26）日，22歲的啦啦隊人氣女神廉世彬宣佈來台發展，正式加盟台灣樂天桃猿啦啦隊，官宣海報發出立刻轟動棒球迷。但有網友認為廉世彬太貪心，今年初才剛加入韓職「NC恐龍隊」，現在又選擇和樂天桃猿「樂天女孩」簽約，質疑廉世彬是否有辦法能兩團兼顧。

相關新聞：李珠珢勁敵！ 「起亞虎隊長」廉世彬正式加盟樂天女孩

然而，有眼尖網友發現，廉世彬昨（26）日在社群平台發布的貼文暗藏細節，她發了恐龍與猴子的表情符號，還特意放上自己在台北市中正紀念堂的照片，並配文：「我真的很喜歡」。因此有網友分析：「廉世彬應該是台韓都不想放棄，大概會兩方發展」、「我尊重她的選擇，相信她做出這樣的決定是有一定的信心」、「歡迎來台！等妳好久了」。

網友分析廉世彬在貼文暗藏細節。（翻攝自Threads）網友分析廉世彬在貼文暗藏細節。（翻攝自Threads）

被譽為是「李珠珢勁敵」的廉世彬，這次來台誠意滿滿，不只在IG分享喜悅，還誠懇地表達自己會非常努力，期待自己正式站上球場的那一天。樂天桃猿官方也在昨日公布，廉世彬在台的應援背號為「24號」，在韓國是12號，而她是決定以加倍努力的心態來台灣，所以用24號（12×2=24）來為樂天桃猿應援。

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