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娛樂 最新消息

強碰LE SSERAFIM、NMIXX！幻藍小熊遭下禁令 違規就退團

幻藍小熊擔任一日店長。（記者胡舜翔攝）幻藍小熊擔任一日店長。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕女團「GENBLUE」幻藍小熊今天擔任唱片行一日店長，她們即將發行韓語迷你專輯《ACT LIKE THAT》，將到韓國跑通告，同屬天空娛樂的新人男團SEVENTOEIGHT也將到韓國培訓，6位正妹成員升格當前輩，礙於公司禁愛令，只能對師弟「保持距離」。

幻藍小熊的隊長XXIN透露，跟師弟雖然在同棟大樓，但平常受訓都是在不同層樓，完全碰不到面，受訪笑說：「公司都有分樓層，在公司談戀愛就是退團！」搬出公司的禁愛令，透露團員都會乖乖遵守。

幻藍小熊即將發行韓語迷你專輯《ACT LIKE THAT》。（記者胡舜翔攝）幻藍小熊即將發行韓語迷你專輯《ACT LIKE THAT》。（記者胡舜翔攝）

這次幻藍小熊將回韓國宣傳3個禮拜，要挑戰路演快閃以及韓國簽售會，坦言再次回歸壓力更大，想要表現的更好。團員受訪分享，主打歌《ACT LIKE THAT》的舞蹈超難，媛媛哀號太累，毓也附和「沒辦法跳完一整首歌」，隊長XXIN則說這是一首岔氣歌。

而她們這次回歸，強碰LE SSERAFIM、NMIXX等大咖女團，韓籍成員AYEON（阿勇）分別替5位團員加強韓文能力，采甄也透過AI聊天方式補強，XXIN透露，現在大家能跟韓國化妝老師輕鬆聊天。

幻藍小熊擔任一日店長，粉絲送上戰旗。（記者胡舜翔攝）幻藍小熊擔任一日店長，粉絲送上戰旗。（記者胡舜翔攝）

對於幻藍小熊未來的發展，將前往香港、泰國、大馬舉辦簽售會，同時也有安排北美活動，積極拓展海外市場，「天空娛樂」營運長大剛表示，「幻藍小熊在韓國出道後，已經收到各國的邀約，也會選擇有比較多華人的地方表演。」至於公司的禁愛令也會嚴格執行，大剛受訪笑說，公司的合約內容條例清楚，談戀愛就是直接「掰掰」。

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