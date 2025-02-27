晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

江祖平遭瞎爆裝病不演 粉絲列線索揪出是「女造謠者」

江祖平因無端遭造謠，在深夜為自己挺身發聲。（本報資料照）江祖平因無端遭造謠，在深夜為自己挺身發聲。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕江祖平在三立八點檔《願望》飾演的「麗紅」為愛極盡使壞，不過近期「暫時」離開劇組的她卻遭有心人搬弄是非、胡亂爆料是裝病不演，她忍無可忍在今（27日）凌晨警告有心人，「妳自己知道就不要讓我@妳了！」然而，有粉絲列出線索揪出是女的在造謠。

相關新聞：江祖平遭瞎傳裝病不演 反嗆給自己一點尊嚴

江祖平深夜透過Threads坦言，日前已暫時離開《願望》劇組，但卻耳聞自己遭無事生非「故意辭演」、「裝病不演」。面對無故被造謠，江祖平僅先以口頭警告「不要亂說話，更不要因為我本人一直當宅女，這位某某就能代我發言。然後某某自己不喜歡誰誰誰，不要用我的名義去逞口舌之快！」最後更撂下狠話，「妳自己知道就不要讓我@妳了！」

江祖平雖氣憤，不過仍替對方隱姓埋名留下後路，並未直接全盤供出，然而有粉絲根據內文列出3點線索，「某某人確定是女的，因為作者用了三次『妳』稱呼。」、「作者只是『暫時』離開劇組，所以代表將來還會強勢回歸。」、「某某人栽贓、誣衊作者」，許多網友也已開始鍵盤辦案，更嘲諷「所以某某是戲劇界的小優嗎？」

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中