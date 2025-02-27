江祖平遭瞎爆裝病不演 粉絲列線索揪出是「女造謠者」

江祖平因無端遭造謠，在深夜為自己挺身發聲。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕江祖平在三立八點檔《願望》飾演的「麗紅」為愛極盡使壞，不過近期「暫時」離開劇組的她卻遭有心人搬弄是非、胡亂爆料是裝病不演，她忍無可忍在今（27日）凌晨警告有心人，「妳自己知道就不要讓我@妳了！」然而，有粉絲列出線索揪出是「女的」在造謠。

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江祖平深夜透過Threads坦言，日前已暫時離開《願望》劇組，但卻耳聞自己遭無事生非「故意辭演」、「裝病不演」。面對無故被造謠，江祖平僅先以口頭警告「不要亂說話，更不要因為我本人一直當宅女，這位某某就能代我發言。然後某某自己不喜歡誰誰誰，不要用我的名義去逞口舌之快！」最後更撂下狠話，「妳自己知道就不要讓我@妳了！」

江祖平雖氣憤，不過仍替對方隱姓埋名留下後路，並未直接全盤供出，然而有粉絲根據內文列出3點線索，「某某人確定是女的，因為作者用了三次『妳』稱呼。」、「作者只是『暫時』離開劇組，所以代表將來還會強勢回歸。」、「某某人栽贓、誣衊作者」，許多網友也已開始鍵盤辦案，更嘲諷「所以某某是戲劇界的小優嗎？」

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