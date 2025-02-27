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黃曉明得女分手葉珂有轉圜？ 昔對許光漢吐心聲片段曝光

男星黃曉明（左）日前傳出急急前往上海一家高級私立醫院陪葉珂待產。（本報合成圖，翻攝自微博）男星黃曉明（左）日前傳出急急前往上海一家高級私立醫院陪葉珂待產。（本報合成圖，翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星黃曉明與前妻「Angelababy」楊穎育有1子「小海綿」，兩人後於2022年離婚。黃曉明離婚後也開始尋覓新伴侶，去年9月他認愛網紅葉珂，葉珂也傳出還運消息，兩人多次被拍到一同去產檢，中國近日傳出葉珂已經誕下一名女兒的消息，讓黃曉明狂喜不已，兩人原本鬧到分手似乎也出現轉圜。

黃曉明曾經說過自己好想要生女兒。（翻攝自抖音）黃曉明曾經說過自己好想要生女兒。（翻攝自抖音）

葉珂比黃曉明小15歲，黃曉明認愛後，女方黑料不斷爆出，除了有人指葉珂喜歡高調、炫富，還頻頻失言，惹出一堆爭議，還有人傳出葉珂曾經去上貴婦名媛培訓班，就是為了釣金龜婿。先前中國直播主「妖怪」多次起底葉珂黑歷史，指她並非千金，還聲稱黃曉明知道真相後已與葉珂分手。

黃曉明日前現身上海某高級私立醫院，傳說是全程陪葉珂生產，寶寶平安出生之後，黃曉明一看是心心念念的女兒，激動的烙下淚來。早在黃曉明與Angelababy離婚前，就曾經在節目上跟許光漢聊到自己很想要一個女兒，看到網路上許多曬女兒的影片，他都覺得快溶化了。

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