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薔薔加拿大出車禍 「一疏忽」對方坐地起價

藝人薔薔斜槓經營YouTube頻道有成。（翻攝自IG）藝人薔薔斜槓經營YouTube頻道有成。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人「薔薔」林嘉凌除了在演藝圈工作之外，近期也斜槓經營YouTube頻道，還做得有聲有色，甚至成立「福利文創工作室」。新上架影片薔薔挑戰「爛旅館住宿」，沒想到在加拿大意外遭遇車禍，工作人員不慎追撞前方車輛，對方甚至因為工作人員沒帶駕照，立刻獅子大開口要求鉅額賠償。

薔薔意外出車禍，對方竟然獅子大開口要求1千加幣賠償。（翻攝自YouTube）薔薔意外出車禍，對方竟然獅子大開口要求1千加幣賠償。（翻攝自YouTube）

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為完成挑戰爛住宿的任務，薔薔和工作人員開車前往住宿地點，沒想到工作人員一時疏忽停等紅燈時沒有踩穩剎車，竟向前滑行碰撞到前車車尾，雖然看似沒有很大的損傷，但對方知道開車的工作人員未帶駕照之後，竟然開出千元加幣（約新台幣2萬3千元）天價賠償費用。由於薔薔再三強調因外出工作所以身上沒有帶太多錢，無法賠那麼多錢，幾經協調，最後賠了500元加幣（約新台幣1萬1300元）。經過這個小插曲之後，薔薔感到相當傻眼，甚至大呼：「我真的是被弄到沒心情了」。

薔薔（右）前往住宿地點途中出車禍，因擔心對方 控訴肇事逃逸所以乾脆賠錢了事。（翻攝自YouTube）薔薔（右）前往住宿地點途中出車禍，因擔心對方 控訴肇事逃逸所以乾脆賠錢了事。（翻攝自YouTube）

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薔薔原本以為這樁小車禍只要200元加幣（約新台幣4500元）就能搞定，沒想到對方知道工作人員沒帶駕照，立刻坐地起價獅子大開口，還威脅薔薔不給錢就報警，薔薔擔心對方報警控訴她們肇事逃逸，只好賠錢了事，並忍不住碎念以後出門一定要帶駕照。

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