錢韋杉消失幕前10年再露臉 重逢天心真實心聲曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕錢韋杉演出偶像劇《流星花園》花澤類愛戀的學姐「藤堂靜」走紅，2004年與籃球國手邱宗志步入婚姻，成為人妻後，便減少工作量，逐漸將重心轉往家庭，已有10年沒拍戲的她，近來與昔日同門的天心相聚，合照曝光後引起討論，她今（27日）在臉書開心喊：「真的什麼都沒變。」

錢韋杉（中）分享與天心（左）的聚會照。（翻攝自臉書）

天心昨分享與錢韋杉的合照，她驚喊：「老天，我們是不是有20年沒有相見？」錢韋杉直喊：「沒那麼誇張，但至少有10年，我還沒見過妳老公。」雖兩人許久未見，但天心覺得熟悉的感覺一直都在，她向錢韋杉喊話：「我愛妳，親愛的韋杉，等妳來韓國玩。」

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錢韋杉稍早貼出聚會合照，除了感慨兩人都沒什麼變，也回憶起過往的點滴，她寫道：「還只是新人，就有幸與女神一起主持、熬夜拍戲、出國外景、各種工作，一直被女俠照顧著。」她大讚天心猶如影集《影后》裡的「周凡」，天心聽到後則露出一抹甜美的笑。

錢韋杉久未在幕前露面，此次近況曝光後，年過半百的她，凍齡美貌令眾人驚艷，狂讚：「沒在線上，狀況還保持得這麼好！」

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